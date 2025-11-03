Vicente López celebra “Cuatro citas con Audrey Hepburn” en el Centro Cultural Munro
Cada jueves de noviembre el Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650) abrirá sus puertas para recibir cuatro clásicos del icono del cine Audrey Hepburn. Será un ciclo único que transportará a los vecinos de Vicente López al Hollywood de los 50 y 60.
La primera función será este jueves 6 de noviembre a las 18:30 horas. El ciclo tendrá su estreno con una de sus películas más reconocidas: “Desayuno en Tiffany’s”, dirigida por Blake Edwards. En esta comedia romántica, Hepburn interpreta a la inolvidable Holly Golightly, una joven neoyorquina que sueña con una vida de lujo y glamour. La película, basada en la novela de Truman Capote, se convirtió en un símbolo de estilo y sofisticación.
A lo largo del mes también se proyectarán otras importantes películas, tales como “Sabrina” (1954), candidata a seis premios Oscar, “Mi Bella Dama” (1964), considerada como el octavo mejor musical de la historia por el American Film Institute, y “La princesa que quería vivir” (1953), película que catapultó a Hepburn a la fama y le permitió ganar su primer premio Oscar.
Audrey Hepburn fue una de las actrices más destacadas de la historia del cine y un ícono cultural del siglo XX. Nacida en Bruselas, Bélgica, es una de las pocas personas que han ganado un Óscar, un Emmy, un Grammy y un Tony, así como la primera actriz en ganar un Óscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA por una sola actuación. A lo largo de su carrera protagonizó grandes clásicos y consolidó un estilo único que la convirtió en símbolo de elegancia, talento y sensibilidad.
Todas las funciones serán los jueves a las 18:30 horas. Las entradas son gratuitas y se retiran el día de la función en el Centro Cultural Munro y se otorgarán por orden de llegada.
Para conocer todo sobre la programación, los interesados pueden ingresar a https://lumiton.ar/grupo_de_eventos/cuatro-citas-con-audrey-hepburn/