Dique Luján vivió una nueva edición de la Carrera Comunidad de Tigre en su 112° aniversario

El intendente Julio Zamora participó del desarrollo de la actividad organizada por el Municipio para centenares de vecinos y vecinas, que disfrutaron de las modalidades 5K competitiva y caminata familiar de 2K. Los ganadores fueron Nestor Cabrera en la categoría masculina y Vanesa Mereles en la femenina.

La localidad de Dique Luján celebró su 112° aniversario con una nueva edición de la carrera Comunidad de Tigre, en la que participaron más de 1000 vecinos y vecinas. El intendente Julio Zamora estuvo presente en el evento organizado por el Municipio.

“Es una nueva carrera con todos los vecinos participando, haciendo comunidad en una competencia sana. Seguimos con esta actividad en diferentes puntos de Tigre”, declaró el jefe comunal. Y añadió: “Más de mil vecinos participaron de la competencia y esto se va repitiendo con mucha convocatoria. Son un acierto estos eventos porque reúne a adultos mayores, niños y todos los miembros de la familia”.

La largada fue sobre la Avenida 12 de Octubre y la intersección con la calle 9 de Julio, donde antes de comenzar la competencia los participantes hicieron la entrada en calor bajo la dirección de profesores de los polideportivos del Municipio. Acto seguido, inició la cuenta regresiva para la carrera.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, mencionó: “Continuamos fomentando a nuestros vecinos la vida sana y los hábitos saludables a través de estas carreras, en donde vemos una gran adhesión. Es una manera distinta de conocer Dique Luján en su aniversario. Todo esto tiene la iniciativa del intendente Julio Zamora, quien acompañó el encuentro y tuvo la oportunidad de conversar con la comunidad”.

El recorrido de los participantes de los 5K fue por la Avenida 12 de Octubre, 25 de mayo, Reconquista hasta el camino lindero a la vía. Volvieron a la arteria principal donde se encontraba la meta. Los competidores de la caminata desviaron su recorrido por la calle Villanueva y retomaron a 12 de Octubre.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, afirmó: “Tuvimos una gran convocatoria en el marco del aniversario de la localidad, esto nos pone muy contentos. Es una actividad muy importante que hacemos desde Deportes en conjunto con otras áreas del Municipio, donde la gente tiene la posibilidad de compartir en comunidad. Próximamente vamos a estar en Don Torcuato”.

Finalizada la competencia, el intendente Zamora brindó unas palabras destinada a los presentes donde destacó la importancia de estos eventos para reunir a la comunidad. Luego, junto a su equipo de trabajo, encabezó la entrega de medallas para los ganadores. Durante todo el tramo, los atletas contaron con el acompañamiento de personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET), Centros de Operaciones Tigre (COT), Dirección General de Tránsito y voluntarios de Defensa Civil. Además, hubo puestos de hidratación.

El ganador de la carrera, Nestor Cabrera, dijo: “Estoy muy contento, es la segunda vez que vengo a las carreras organizadas por el Municipio. Por suerte me pude quedar con el primer puesto. Hay que destacar que la gestión local no se queda haciendo competencias en el centro de la ciudad sino que lo hacen en distintos puntos del distrito, lo que une más a la comunidad. La organización fue excelente y muy bien marcado el recorrido”.

Por otro lado, la ganadora femenina, Vanesa Mereles, manifestó: “La pase muy lindo con un recorrido hermoso. Me encanta que sea gratuita para que cualquiera pueda tener acceso y que mejor que fomentar el deporte. Estaba bien organizado desde temprano. Cuando llegué me sentía mal y en seguida vinieron de la ambulancia a asistirme”.