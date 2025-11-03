“Mientras Milei recorta programas, nosotros apostamos a la inclusión de las personas con discapacidad”

Por: Sebastián Galmarini (director del Banco Provincia y diputado electo por la provincia de Buenos Aires)

Hoy realizamos la entrega de utensilios de cocina al centro de día “Sentires”, perteneciente a la Fundación Juntos para Hacer, una organización que acompaña a personas con discapacidad en su desarrollo personal y social. Mientras Milei recorta programas, nosotros apostamos a la inclusión.

El trabajo que realiza el equipo de “Sentires” es un ejemplo de compromiso y sensibilidad, y es por eso que queremos seguir acompañando este tipo de espacios.

Vivimos en un contexto donde el gobierno nacional recorta programas esenciales y desatiende las políticas de discapacidad, es fundamental sostener y fortalecer a las instituciones que todos los días trabajan por los derechos y oportunidades reales.

Cabe destacar que el centro de día “Sentires” brinda atención integral a jóvenes y adultos con discapacidad, ofreciendo talleres terapéuticos, actividades recreativas y capacitaciones que favorecen su independencia y participación en la comunidad.

Del encuentro participaron también Soledad Durand, directora del Grupo Provincia, y los concejales de Fuerza Patria, Federico Meca y Estefanía Rivadulla, quienes compartieron una jornada con integrantes del centro.