Zamora: “Es un orgullo que por 2º año consecutivo Tigre haya sido el mejor posicionado de zona norte” 

El Municipio de Tigre reconoció a vecinos y vecinas que compitieron en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, celebrados en la ciudad de Mar del Plata. El intendente Julio Zamora y la secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron la jornada llevada adelante en el SUM del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

“Es una alegría inmensa por parte de la gestión municipal poder reconocer a los 39 vecinos premiados con medallas. Es un orgullo porque es el segundo año consecutivo que Tigre es el mejor posicionado de zona norte y N° 13 de 135 distritos, lo que nos habla del esfuerzo de la comunidad al sostener los polideportivos y los espacios culturales”, manifestó el jefe comunal.

Luego, se refirió a la pista de atletismo inaugurada en su gestión: “Sin dudas va a ser el escenario de importantes logros para muchos jóvenes que van a encontrar en ese lugar un espacio de realización personal. La política deportiva la venimos desarrollada hace muchos años con más polideportivos y diferentes propuestas”.

“Estamos orgullosos de que el intendente Julio Zamora haya hecho el merecido reconocimiento a los deportistas que representaron a Tigre, y contentos de haberlos recibido. La infraestructura y política deportiva del Municipio es un factor clave en el éxito de los bonaerenses, que están logrando un número creciente de premios y reconocimientos”, afirmó la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez.

En la jornada – que se desarrolló durante la tarde – estuvieron presentes los vecinos y vecinas que participaron de la competencia y sus familias. El intendente y las autoridades municipales entregaron diplomas por su destacado desempeño en las finales del certamen.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, dijo: “Con el intendente Julio Zamora estamos haciendo un reconocimiento a los deportistas y representantes de la cultura que participaron de los bonaerenses. Muchos han traído medallas poniendo a Tigre en lo más alto. En este certamen han competido 230 vecinos y vecinos, lo que demuestra la gran convocatoria que tuvimos”.

(*) EL MEDALLERO TIGRENSE

La delegación de Tigre logró 14 preseas las de oro, 11 de plata y 14 de bronce en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025. Los representantes locales terminaron 13° en el medallero entre los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires en las categorías Juveniles, Personas con Discapacidad, Personas Trasplantadas y Adultos Mayores.

Los Juegos Bonaerenses son impulsados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, con el fin de promover la integración, inclusión y desarrollo de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Las finales del certamen se desarrollaron en Mar del Plata del 13 al 18 de octubre, en más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

Los representantes de Tigre obtuvieron preseas en las siguientes disciplinas: natación (PCD) 6 oro y 2 plata; natación 2 oro, 2 plata y 4 bronce; atletismo (PCD) 2 oro, 3 plata y 3 bronce; atletismo 1 plata y 1 bronce; skate 1 oro; Parabádminton 1 bronce; futbol tenis 1 bronce; patín 1 plata; tenis de mesa (PCD) 1 bronce; lucha 2 oro y 1 bronce; fútbol (PCD) 1 oro; tenis 1 bronce; y ajedrez 1 plata. También en cultura: poesía 1 plata; y danzas folclóricas (PCD) 1 bronce.

(*) FINALIZARON LOS JUEGOS BONAERENSES 2025 Y GENERAL PUEYRREDÓN ES EL CAMPEÓN

Con las finales de los deportes de conjunto y sus respectivas premiaciones, llegó a su fin la edición 34° de la principal competencia deportiva y cultural del país organizada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Más de 30 mil finalistas de los 135 municipios compitieron durante seis días en más de 100 escenarios distribuidos en Mar del Plata y alrededores. La delegación local se quedó con el primer lugar del medallero.

General Pueyrredón lo encabezó con un total de 36 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce, en tanto que el podio lo completaron Almirante Brown en segundo lugar (36, 16 y 9 respectivamente) y el último tricampeón Lomas de Zamora (36, 14 y 14) en el tercer escalón. Los anfitriones se destacaron principalmente en natación y atletismo, además de obtener preseas en deportes como el judo, lucha, taekwondo, tenis, vóley, rugby, básquet 3×3, futsal y pádel, entre otras. Tuvo ganadores también en la prueba Bonaerenses en Carrera, en disciplinas PCD como boccia y goalball, mientras que entre las actividades culturales sobresalió en artes plásticas y fotografía.

Al respecto, el ministro Andrés Larroque remarcó que “sostener esta política pública fue un verdadero desafío en tiempos muy difíciles, con un Gobierno nacional que decidió desfinanciar a las provincias”, y por ello, destacó que esta edición pudo llevarse a cabo “gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof, y al compromiso de los intendentes y responsables de deporte de los 135 municipios”.

Además, afirmó que “el deporte es una fábrica de comunidad, de generar y fortalecer lazos”, y destacó que en diez años “duplicamos la cantidad de participantes y este año fue un récord en la Argentina de Milei, con un esfuerzo muy grande de inversión”.