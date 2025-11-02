domingo, noviembre 2, 2025
Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Noticias Tigre 

En noviembre, el Catamarán Sanitario del Municipio continúa recorriendo el Delta

Redacción Periódico Para Todos

La embarcación del Gobierno local recorrerá la primera sección los días lunes, martes y viernes, con el propósito de realizar distintos controles de salud a la comunidad. Vacunación de calendario, salud ginecológica, pediátrica y odontología son algunas de las prestaciones que brinda el servicio.

El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorrerá diferentes puntos durante noviembre para llevar adelante variados controles de salud a vecinos y vecinas de Islas. Quienes asistan podrán llevar adelante distintos chequeos médicos como: odontología, psicología, entrega de medicación para enfermedades crónicas, entre otros.

 

A continuación días y lugar en donde acudirá el catamarán:

 

* Lunes 3: Canal Honda – Escuela N°17

 

* Martes 4: Río Sarmiento – Escuela N°12

 

* Viernes 7: Arroyo El Toro – Escuela N°9

 

* Lunes 10: FERIADO

 

* Martes 11: Arroyo Espera – Escuela N°8

 

* Viernes 14: Río Luján – Escuela N°10 (solo se realizará salud escolar a los estudiantes)

 

* Lunes 17: Canal Honda – Escuela N°17

 

* Martes 18: Río Sarmiento – Escuela N°12

 

* Viernes 21: FERIADO

 

* Lunes 24: FERIADO

 

* Martes 25: Arroyo Espera – Escuela N°8

 

* Viernes 28: Muelle Miramar

 

Para interiorizarte qué especialidades se realizarán en cada jornada en el Catamarán Sanitario podes seguir los estados del mismo en sus redes sociales. También podes llamar a los CAFyS Carapachay 4728-0056 y Rio Capitán 4728-0525 o comunicarse con telemedicina por Whatsapp: 15-6860-7325 o 15-5715-0600. En caso de emergencia llamar al SET a los siguientes números: 107 o 4512-9999/9998/9997.