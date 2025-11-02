En noviembre, el Catamarán Sanitario del Municipio continúa recorriendo el Delta

La embarcación del Gobierno local recorrerá la primera sección los días lunes, martes y viernes, con el propósito de realizar distintos controles de salud a la comunidad. Vacunación de calendario, salud ginecológica, pediátrica y odontología son algunas de las prestaciones que brinda el servicio.

El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorrerá diferentes puntos durante noviembre para llevar adelante variados controles de salud a vecinos y vecinas de Islas. Quienes asistan podrán llevar adelante distintos chequeos médicos como: odontología, psicología, entrega de medicación para enfermedades crónicas, entre otros.

A continuación días y lugar en donde acudirá el catamarán:

* Lunes 3: Canal Honda – Escuela N°17

* Martes 4: Río Sarmiento – Escuela N°12

* Viernes 7: Arroyo El Toro – Escuela N°9

* Lunes 10: FERIADO

* Martes 11: Arroyo Espera – Escuela N°8

* Viernes 14: Río Luján – Escuela N°10 (solo se realizará salud escolar a los estudiantes)

* Lunes 17: Canal Honda – Escuela N°17

* Martes 18: Río Sarmiento – Escuela N°12

* Viernes 21: FERIADO

* Lunes 24: FERIADO

* Martes 25: Arroyo Espera – Escuela N°8

* Viernes 28: Muelle Miramar

Para interiorizarte qué especialidades se realizarán en cada jornada en el Catamarán Sanitario podes seguir los estados del mismo en sus redes sociales. También podes llamar a los CAFyS Carapachay 4728-0056 y Rio Capitán 4728-0525 o comunicarse con telemedicina por Whatsapp: 15-6860-7325 o 15-5715-0600. En caso de emergencia llamar al SET a los siguientes números: 107 o 4512-9999/9998/9997.