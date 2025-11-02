Newman venció 15-3 al SIC y logró su primer título de la URBA Top 12

En la gran final del URBA Top 12 Copa Macro, con dos instituciones de la zona norte bonaerense (SIC, de San Isidro y Cardenal Newman, de Benavidez, Tigre): Newman se sacó la espina de encima y derrotó con solidez al SIC por 15-3 en ‘La Catedral’ logrando el primer título de su historia (ver video al pié de la nota).

Como toda final, la tensión se palpitaba en el ambiente, y desde el arranque, ninguno de los dos quiso arriesgar. Mucho juego con el pie, defensas sólidas y pocos quiebres en ataque fueron lo que predominó en los minutos iniciales. En ese marco, los de San Isidro se sentían un poco más cómodos con el tackle como principal arma.

Newman tuvo la chance de sacar ventaja, pero Gonzalo Gutiérrez Taboada falló desde una posición accesible. Mientras tanto, del otro lado, la paciencia de un equipo que conoce de estas instancias era fundamental. Con uno menos (amarilla a Nicanor Acosta), no sufría sobresaltos.

Para colmo, en el Cardenal, Faustino Santarelli veía la roja de 20 minutos por una fuerte acción y todo se complicaba en el conjunto de Santiago Piccaluga. Rápidamente, Santiago Pavlovsky no fallaba y abría la cuenta.

Sin embargo, los de Bordó no se cayeron, siguieron presionando y tuvieron premio. Primero, Gutiérrez Taboada empataba el tanteador con el pie, y sobre la hora, Marcelo Brandi llegaba al try para el delirio de su hinchada.

Newman estaba con el envión de la remontada y eso siguió en el complemento. No solo dominaba el juego, sino que tras varios intentos, lograba aumentar la cuenta con la conquista de Bautista Bosch, otro primera línea. La consagración después de tanto tiempo estaba a un paso.

Y los de Benavídez supieron afrotar esos últimos 20 minutos con mucho temple y alma de campeón. Tomando buenas decisiones, y sin caer en su intensidad defensiva, apagaron al SIC por completo, y lograron asegurar un campeonato que tardó muchísimo en llegar.

Se rompió el maleficio. Esta noche, Newman está de fiesta.

(*) Síntesis:

NEWMAN: 1- Miguel Prince, 2- Marcelo Brandi, 3- Bautista Bosch, 4- Pablo Cardinal, 5- Alejandro Urtubey, 6- Faustino Santarelli, 7- Joaquín de la Vega, 8- Rodrigo Díaz de Vivar, 9- Lucas Marguery, 10- Gonzalo Gutiérrez Taboada, 11- Jerónimo Ulloa, 12- Tomás Keena, 13- Benjamín Lanfranco, 14- Santiago Marolda, 15- Juan Bautista Daireaux.

Cambios: 38′ Jerónimo Ureta x Santarell (explusado 20 minutos). ST: 14′ Cruz Ulloa x Keena, 36′ James Wright x Bosch.

Entrenador: Santiago Piccaluga

SIC: 1- Marcos Piccinini, 2- Ignacio Bottazzini, 3- Benjamín Chiappe, 4- Ciro Plorutti, 5- Manuel Curuchaga, 6- Andrea Panzarini, 7- Santos Fernández de Oliveira, 8- Tomás Meyrelles, 9- Mateo Albanese, 10- Santiago Pavlovsky, 23-Jacinto Campbell, 21- Carlos Pirán (C), 13- Nicanor Acosta, 14- Timoteo Silva, 15- Bernabé López Fleming.

Cambios: ST: 15′ Tomás Legarre x Curuchaga, 20′ Franco Delger x Fernández de Oliveira.

Entrenador: Eduardo Victorica.

Puntos en el primer tiempo: 21′ penal de Santiago Pavlovsky (S), 34′ penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N), 39′ try de Marcelo Brandi (N)

Resultado parcial: NEWMAN 8-3 SIC

Puntos en el segundo tiempo: 19′ try de Bautista Bosch convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (N).

Resultado final: NEWMAN 15-3 SIC

Amonestados: PT: 12′ Nicanor Acosta (S).

Expulsados por 20 minutos: PT: 18′ Faustino Santarelli (N).

Árbitro: Tomás Bertazza

Estadio: CASI

(*) FUENTE: ESPN