El pueblito bonaerense que pocos conocen: tiene playa, parrillas y está a dos horas de CABA

A orillas del Paraná y rodeado de naturaleza, este rincón del norte bonaerense combina historia, buena gastronomía y tranquilidad, ideal para una escapada corta.

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires y casi escondido entre la ruta y el río, Lima aparece como una de las escapadas más tranquilas y poco exploradas de la provincia. Este pueblo del partido de Zárate (en la Zona Norte Bonaerense) combina paisajes ribereños, parrillas con aroma a campo, historia ferroviaria y el encanto simple de la vida bonaerense.

Ubicado a unos 100 kilómetros de CABA, Lima ofrece una postal diferente a la de los destinos más conocidos. Su principal atractivo es la costa sobre el río Paraná de las Palmas, donde se forman pequeñas playas de arena dorada, ideales para tomar mates, caminar al atardecer o pasar un día de picnic bajo los árboles. En verano, el Club de Pesca Lima se convierte en punto de encuentro de vecinos y visitantes: tiene muelle, parrillas, zona de acampe, bajada de lanchas y alquiler de kayaks.

Fundado en 1885 como estación ferroviaria, el pueblo creció alrededor del Ferrocarril Mitre y más tarde cobró protagonismo con la instalación de las Centrales Nucleares Atucha I y II, que aún hoy pueden conocerse mediante visitas guiadas. Pero lejos de perder su calma, Lima conserva su esencia de pueblo chico: calles arboladas, casas bajas y vecinos que se saludan por nombre propio.

La Plaza Mitre y la Parroquia San Isidro Labrador, de estilo neocolonial, son los símbolos del casco urbano. Cada 28 de septiembre, el pueblo celebra su aniversario con ferias, música y espectáculos criollos que reafirman su identidad.

Los amantes del aire libre tienen múltiples opciones: desde caminatas por los senderos rurales y paseos a caballo hasta pesca deportiva o simples tardes frente al río. Los alrededores también invitan a conocer estancias y quintas que ofrecen experiencias de turismo rural, con productos regionales y contacto directo con la naturaleza.

Otro de los grandes atractivos de Lima es su gastronomía. Parrillas familiares, bodegones y comedores al paso ofrecen los clásicos del menú argentino: asado, empanadas, chorizos, milanesas y vinos de bodegas locales. Todo con ese toque casero que solo los pueblos saben dar.

Llegar desde Buenos Aires es fácil: se puede tomar la Autopista Panamericana, seguir por el ramal Escobar de la Ruta Nacional 9 hasta el kilómetro 100 y desviarse hacia el acceso principal de Lima. También se puede llegar en tren o colectivo desde Zárate, lo que lo convierte en un destino accesible y cercano.

(*) FUENTE: Revista Gente