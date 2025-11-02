Escribe: Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense)

Es importante evaluar el escenario político pos electoral, así, hay que devolverle al peronismo “su potencia histórica, que tiene que ver con la representación y la interpretación de los problemas reales de la gente”.

Es importante destacar el liderazgo del gobernador Axel Kicillof. Seguimos de pie trabajando y gestionando todos los días con lo que es nuestro mandato, que es defender a los 17 millones de bonaerenses y empezar a construir una alternativa de cara a lo que viene.

Los problemas siguen existiendo más allá de este estado de sensación que se generó producto de esta intervención extranjera. Hoy objetivamente tenemos que decir que nos gobierna una fuerza de ocupación en la Argentina; es un hecho gravísimo.

La elección en la Provincia de Buenos Aires fue muy pareja, casi un empate. En septiembre pudimos ofrecer una idea de futuro y ganar con toda claridad por 14 puntos. La diferencia final fue por factores extraordinarios, como la intervención inédita del expresidente estadounidense Donald Trump en el proceso electoral argentino.

El peronismo es territorio y movimiento obrero, y todo lo que tiene que ver con la representación de los trabajadores. Creo que nunca podemos perder de vista eso. Además, es práctico, es simple: si queremos analizar la historia argentina y cómo el peronismo pudo ganar la representación de las mayorías, el gran mérito siempre fue la simpleza, el no enredarse, definir pragmáticamente sus tensiones y ofrecer capacidad de ejecución.

A veces las discusiones o la dinámica internista te llevan a alejarte de la sociedad y de los debates que realmente preocupan en el día a día. Tenemos que resolver eso correctamente, sin mezquindad, sin egoísmo, sin pensar en la realidad particular de cada sector, sino observando cómo le devolvemos al peronismo su potencia histórica, que tiene que ver con la representación y la interpretación de los problemas reales de la gente.

En cuanto a la exclusión de Axel Kicillof de la reunión de gobernadores convocada por el Presidente, entiendo que nosotros venimos padeciendo una discriminación desde el primer día del gobierno de Milei, una agresión, todos los epítetos que hemos escuchado. El por qué lo desconozco. Puedo inferir explicaciones más de carácter psicológico de la propia personalidad del presidente o, en términos políticos, quizás un intento de aislar al gobernador de la provincia que cuenta nada más ni nada menos que con el 40% de la población. Me parece que es un grave error del presidente y, lejos de debilitarlo, si la intención es esa, van a terminar fortaleciéndolo a Axel.

En 2027, en la Casa Rosada, tiene que volver a haber un peronista, o un argentino o argentina que piense en los sufrimientos que hoy están padeciendo las mayorías en nuestro país.