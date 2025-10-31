Unidos por la Familia en San Isidro

El sábado 1 de noviembre, desde las 16 hasta las 18 horas se realizará en las instalaciones de la Primera Iglesia Unida de Bs. As (United Community Church), ubicada en Avenida Santa Fe 839, un encuentro organizadas por las Iglesias evangélicas de San Isidro para orar por las familias.

Dicho encuentro contará con la presencia de autoridades de la Municipalidad local, del Concejo Deliberante de SI, de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), pastores y líderes de la zona. Será una tarde diferente, llena de fe, alegría y comunión para interceder por las familias, por San Isidro y por la unidad de la iglesia.

A lo largo de este encuentro para orar por las familias de San Isidro, también habrá actividades para niños, y un espacio musical con show en vivo y coreografías de la academia de danza Jesus Warriors Crew quienes traerán un mensaje de esperanza a ‘Unidos por la Familia’.

Con una trayectoria destacada tanto en el ámbito nacional como internacional han llevado el mensaje de Fe a través de Hip Hop y el arte urbano. Han realizado giras por el interior del país como así también en presentaciones en Estados Unidos, Venezuela y países de Europa.

Próximamente formarán parte del Festival Esperanza Buenos Aires que se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre en el estadio de Vélez Sarsfield, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

Esta actividad nucleará a varias comunidades de Fe evangélicas de distintas denominaciones como Bautistas, Unión de las Asambleas de Dios, Internacional, Independientes y también cuentan con el apoyo de la Iglesia Anglicana.

Vendrán familias desde varias localidades de la zona como Villa Adelina, Boulogne, San Isidro, Béccar y Acassuso, entre otras.

Será un tiempo para compartir sobre la importancia central de la familia, fomentando su unidad bajo principios bíblicos para la transmisión de la fe y los valores cristianos.