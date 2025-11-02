Tras 20 años en obra, terminarán una autopista clave que unirá Buenos Aires de norte a sur

Desde el Gobierno bonaerense informaron que terminarán la autopista más esperada para conecta diversos distritos.

El Gobierno bonaerense terminará de construir una importante autopista que atraviesa de 12 municipios del conurbano. La obra promete ser el tercer anillo de circunvalación de la provincia y conectar más de 106 kilómetros de camino.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y contempla la firma de diversos municipios atravesados por el proyecto de obra de construcción y ampliación vial.

El Gobernador bonaerense Axel Kicillof creó el Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, organismo que tendrá el trabajo de reactivar la obra vial abandonada desde 2023.

El nuevo consorcio está integrado por la provincia de Buenos Aires y diversos municipios como el de Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno, Presidente Perón y San Vicente. Además, podrá incorporar otros distritos.

El camino conecta la ruta 7 con la ruta 2 y atraviesa 12 municipios. Del total de los 106 kilómetros de extensión, restan pavimentar un total de 31 kilómetros, por lo que los intendentes de la zona alertaron por el deterioro de los tramos paralizados.

Si bien la obra sigue bajo jurisdicción nacional, la provincia reclama su traspaso para su finalización. El consorcio tendrá el derecho de actuar sobre la traza y en un radio de tres kilómetros por lado para potenciar el desarrollo urbano y productivo.

La mega obra cuenta con distintos tramos, los mismos son los siguientes: El primer tramo de la obra conecta el Camino del Buen Ayre con el Acceso Oeste a la altura del arroyo Morales. La misma aún no fue completada en su totalidad y el avance de obra se ubica en 84% sobre un total de 25,6 kilómetros.

La ruta pasa por los distritos de Ituzaingó, Merlo y La Matanza. Este tramo se encuentra habilitado parcialmente en 9 kilómetros, desde la Ruta Provincial 40 hasta el acceso al barrio 20 de Junio en La Matanza.

Va desde el barrio 20 de Junio, en La Matanza, hasta la Ruta Provincial 58. De su extensión total de 28,4 kilómetros el avance es del 95%. Se cruzan distritos como La Matanza, Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón.

Desde la Ruta Provincial 58 hasta la Ruta Provincial 53, con una extensión de 18,6 kilómetros y un avance físico del 85%. Se cruza San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela.

Esta parte del tramo conecta la Ruta Provincial 53 con la Autovía 2 en una extensión de 10 kilómetros. Actualmente está judicializado desde septiembre de 2012 y queda pendiente reiniciar el proceso. Solo contempla un avance del 2% y atraviesa los municipios de Florencio Varela y Berazategui.

FUENTE: El Cronista