Vicente López incorporó nuevas patrullas de última generación para atrapar delincuentes

El municipio presentó la nueva flota de camionetas y motos que se sumaron y que ya están patrullando las calles y cuidando a los vecinos, como parte del sistema integral de seguridad. Con esta incorporación, Vicente López fortalece la presencia en cada uno de los barrios para brindar una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier hecho de inseguridad o emergencia.

“Seguimos incorporando más equipamiento para la patrulla municipal. En este caso sumamos nuevas patrullas, un nuevo modelo camionetas mucho más modernas, con mejor tecnología y más ágiles, para que se puedan mover por cada rincón de Vicente López. Estamos muy conformes con estas nuevas unidades y también sumamos un nuevo modelo de moto para la patrulla motorizada”, destacó la intendenta Soledad Martínez sobre esta nueva inversión municipal.

En esta instancia se sumaron 5 motocicletas Kawasaki Versys 650cc y 5 camionetas Toyota Corolla Cross. Las camionetas son vehículos ideales para la ciudad que permiten una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier emergencia, gracias a su agilidad, tecnología y capacidad de maniobra. Además, son híbridas, lo que reduce el impacto ambiental y los costos de combustible. Por su parte, las motos Kawasaki están equipadas con balizas, sirena y sistema de localización automática (AVL), lo que mejora la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

“Siempre decimos en Vicente López que una medida aislada no puede solucionar un problema. Sumamos patrullas, sumamos motos, pero es parte de un sistema integral. Hace poco inauguramos ESCUDO, la nueva central de seguridad de Vicente López, con toda la tecnología. Cuenta con el Despacho Unificado, donde todas las fuerzas de seguridad trabajan en el mismo lugar, Defensa Civil, SAME, Tránsito. Eso hace que nuestros recursos sean mucho más eficientes, que podamos darle mejor y más rápida respuesta al vecino y, sobre todo, atrapar a los delincuentes que vienen a Vicente López”, señaló Martínez.

Además, la intendenta resaltó el compromiso local frente a la falta de políticas provinciales: “En Vicente López el municipio es el que se hace cargo de verdad de la seguridad de nuestros vecinos. Somos nosotros los que invertimos recursos. La política de seguridad del gobernador está ausente, pero eso no nos detiene. Hoy incorporamos patrullas y motos, y vamos a seguir trabajando en la misma línea para combatir la inseguridad de todos los días”.

La nueva flota de camionetas y motos para la patrulla forma parte de una inversión continua en seguridad de parte del municipio, que incluye la inauguración de ESCUDO, la central de monitoreo más moderna de la provincia de Buenos Aires, la instalación de 200 Puntos Seguros, la incorporación de armas no letales Byrna, la instalación de cámaras 360°, y la ampliación del Anillo Digital, con 50 nuevas lectoras de patentes que fortalecen el control de accesos y la prevención del delito.