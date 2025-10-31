Un joven fue aprehendido tras ingresar a una vivienda trepando el paredón 

Fue detenido en Ing. Pablo Nogués luego de ingresar a una casa utilizando maniobras tipo parkour. El hecho fue registrado por las cámaras del COM. El rápido accionar de la Policía y Protección Ciudadana permitió su aprehensión.

Durante la madrugada, un individuo fue aprehendido tras ingresar a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Guayaquil y Storni, en la ciudad de Ing. Pablo Nogués. El hecho fue detectado por las cámaras de videovigilancia del Centro Operativo Municipal (COM), que alertaron de inmediato a los móviles en la zona.

A través de las imágenes, se observó al sujeto trepar el paredón de una casa y sustraer un bolso con pertenencias, entre ellas tres computadoras tipo notebook y herramientas de trabajo. En pocos minutos, los agentes lograron interceptarlo en las inmediaciones de José Ingenieros y Guayaquil, identificándolo como un joven de 20 años.

El personal policial dio aviso al propietario del domicilio, quien corroboró el faltante y aportó las grabaciones de sus cámaras privadas. El joven fue puesto a disposición de la Comisaría 3ra de Ing. Pablo Nogués, en calidad de aprehendido.

Desde el área de Protección Ciudadana se destaca la importancia de la coordinación entre el COM y la Policía local, que permitió una rápida intervención y la recuperación de los elementos sustraídos.