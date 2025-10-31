Julio Zamora encabezó una nueva entrega de anteojos del programa Para Verte Mejor

El intendente de Tigre asistió al acto que se realizó en el barrio Las Tunas de General Pacheco. En esta oportunidad, la iniciativa municipal benefició a 60 alumnos de 1° y 6° de las escuelas primarias N° 26, N° 35, N° 45 N° 48.

El Municipio de Tigre entregó anteojos a alumnos de 1° y 6° grados de escuelas de gestión estatal de la ciudad. En este marco, el intendente Julio Zamora, junto a la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, destacaron la importancia del programa Para Verte Mejor y ratificaron el compromiso de la comuna con la educación pública.

“Fue un encuentro muy lindo para los niños y niñas que recibieron sus lentes. Esto implica que pueden estudiar mejor y forma parte de una iniciativa mediante la cual se entregaron más de 16.000 anteojos desde su inicio. Son políticas sostenidas en el tiempo con un Municipio muy presente”, destacó el jefe distrital.

Y cerró: “Estuvimos recorriendo el establecimiento. La estructura municipal, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, está todos los días atenta a las necesidades de los espacios educativos de la ciudad”.

En esta oportunidad, se entregaron 60 pares de anteojos a alumnos de las escuelas primarias N° 26, N° 35, N° 45 N° 48. Se trata de un programa que se ejecuta de manera articulada con la empresa Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

Por su parte, Gisela Zamora resaltó que Para Verte Mejor permite tener un elemento muy útil para la vida, y finalizó: “Es importante que el Municipio lleve adelante esta política pública que da buenos resultados y demuestra el compromiso de Julio Zamora con las infancias y la educación”.