Capacitación, trabajo e inclusión en Acción. Y Otros Temas

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 30 de octubre, dió inicio el Curso de Capacitación en Lengua de Señas Argentina, a cargo de la instructora Angela Figueroa correspondiente al Centro de Formación Laboral 402 CONVENIADO con el MUNICIPIO. CERTIFICACIÓN OFICIAL

Más de 50 alumnos!

Seguimos construyendo espacios de formación, inclusión y oportunidades, fortaleciendo el compromiso con una comunidad más accesible y solidaria. En el CermunNestor Kirchner.UNESCO. José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje.

OTROS TEMAS

(*) 30 de octubre, en el marco de la articulación entre entre las instituciones CFP 401, CFL 402 y el ISFD 36, alumnos de tercer año de la carrera de tecnología eléctronica visitaron las instalaciones del CFP 401/402 con el fin de conocer las ofertas educativas para 2026 y las posibilidades de fortalecer su formación en oficios de cara a su próxima incorporación como docentes de la ETP.

Nos visitaron el jefe de área Eduardo Pirez y el docente Alejandro Torres, quienes fueron recibidos y asesorados por el director del CFL 401 Ariel Bulacio y los instructores de 401 y 402 Marcelo Ciallela y Pablo Márquez.

Fortaleciendo las relaciones interescolares en la Ciudad del Aprendizaje.

(*) 31 de octubre participé, en representación del intendente municipal, Secretario Ejecutivo UNESCO y senador electo Mario Alberto ISHII, en la Segunda Maratón Inclusiva. El evento tuvo lugar en Alem y Pueyrredón con el apoyo de la Secretaría de Deportes y la Municipalidad de José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje. La maratón de tres niveles 100 metros, 500 metros y de 1 kilómetro contó con la participación de las escuelas especiales estatales y privadas del distrito así como inspectores de educación, el inspector jefe distrital, directores de formación laboral y el rector de la UNPAZ además de numerosas familias. Un gran evento de inclusión y trabajo conjunto.