Naturgy Argentina lanzó una nueva propuesta para estudiantes de escuelas primarias

Naturgy lleva adelante“Guardianes de la energía”, una obra virtual organizada por la distribuidora que está encabezada por FORO21. Esta iniciativa de la compañía se enmarca en el programa “Cuidemos Nuestros Recursos”, dirigido a niños y niñas de colegios primarios de las provincias donde tiene operación.

La pieza teatral aborda, de manera atractiva para la infancia, el uso responsable y eficiente de los recursos. La puesta escena que es virtual, permite que puedan conectarse al mismo tiempo varios colegios de distintos lugares del país donde Naturgy presta servicio.

Alcance de la edición 2025:

6 provincias: Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan y Tucumán.

3.500 chicos y chicas de 8 y 9 años.

39 escuelas.

“Estamos muy entusiasmados con los resultados de Guardianes. En Naturgy desarrollamos acciones para establecer un diálogo permanente con la comunidad. Esta iniciativa es parte de nuestro aporte educativo para que cada estudiante incorpore conocimientos sobre el uso responsable de la energía y lo lleve a su ámbito familiar”, aseguró Verónica Argañaraz, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina.

FORO21, aliado estratégico de Naturgy en esta acción, es una organización experta en desarrollar integralmente programas de sustentabilidad, vinculación con la comunidad, marketing emocional, voluntariado, campañas de comunicación y RSE.