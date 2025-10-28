Mario Ishii, un hombre de consulta

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

De la mano de Mario Alberto Ishii, Intendente de José C. Paz, senador provincial electo y Secretario Ejecutivo UNESCO, Fuerza Patria mantuvo prácticamente los votos del 7 de septiembre, en el marco de estas últimas elecciones legislativas.

Con 51,03% fue el referente peronista más votado de la Provincia de Buenos Aires.

Esto, sumado a que ha ganado 44 elecciones y lleva seis mandatos al frente de la comuna de José C. Paz lo ha convertido en un hombre de consulta por sus pares.

Las obras en su comuna son relevantes en educación y salud. Universidades como la de Medicina y la de Robótica e Inteligencia Artificial, y hospitales (9) como el Oncológico son difíciles de igualar.

En la Provincia, los demás intendentes (incluso algunos de la región) frente a esa elección del 7 de setiembre, perdieron votos y ese margen importante que se había logrado al principio se diluyó hasta terminar perdiendo ante La Libertad Avanza, aunque por poco margen.

Nada de eso pasó en el distrito paceño, por el contrario salieron fortalecidos.

Con esto una vez más se sigue consolidando el liderazgo, la gestión y la conducción única de Mario Alberto Ishii.

Ahora en el senado provincial será, con toda probabilidad, el Vicepresidente Primero ya que nadie en esa Cámara tiene su trayectoria a nivel local, regional, nacional e Internacional.