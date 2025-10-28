“Un día como Bombero”, la actividad organizada en el cuartel de Tigre centro con la compañía del Municipio

Autoridades del Gobierno local participaron de la jornada, destinada a toda la familia en la Plaza General San Martín del centro de la ciudad. El objetivo fue visibilizar la labor que llevan adelante los brigadistas.

El Municipio estuvo presente en la actividad organizada por los Bomberos Voluntarios de Tigre centro denominada “Un día como Bombero”, con el propósito de visibilizar el trabajo que lleva adelante el cuerpo en la comunidad.

Durante la jornada, los presentes disfrutaron de un show del Mago Reymond. También, se realizaron diferentes actividades y charlas para los vecinos y vecinas.

Las cuatro asociaciones de Bomberos Voluntarios que operan en el distrito (Tigre Centro, General Pacheco, Benavídez y Don Torcuato, así como sus respectivos destacamentos en el resto de las localidades del partido) integran el Sistema de Protección Ciudadana coordinado desde el COT.

La tarea de los bomberos no se limita a la extinción de incendios sino que se ha extendido a otras áreas. Hoy asisten en todo tipo de emergencias, como inundaciones o accidentes de tránsito. Y brindan capacitaciones y campañas de prevención para promover sociedades más seguras.