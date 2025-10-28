miércoles, octubre 29, 2025
Periódico Para Todos



Malvinas Argentinas fue sede del Encuentro Regional de Robótica 2025

Redacción Periódico Para Todos

En el Polideportivo de Villa de Mayo se realizó el 3° Encuentro Amistoso Regional de Robótica, con la participación de escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria de la Región 9.

Un total de diecisiete instituciones públicas y privadas de los distritos de Malvinas Argentinas, San Miguel, Moreno y José C. Paz, formaron parte de esta competencia tecnológica, que busca fomentar el aprendizaje, la creatividad y la innovación en el ámbito educativo.

El vicepresidente 1° del Senado Bonaerense, Luis Vivona, destacó la importancia de estos encuentros: “Desde el Senado de la provincia de Buenos Aires, impulsamos espacios como estos que promueven el desarrollo científico-tecnológico de nuestros jóvenes, fortaleciendo sus habilidades en programación, ingeniería y trabajo colaborativo”, señaló.

Entre las principales actividades estuvieron, el fútbol robótico, el triatlón de robótica y el manejo del nuevo robot cuadrúpedo GO2 del municipio, que captó la atención de los participantes. Como también, una mano robótica, una grúa robótica y lentes de realidad virtual, algunos de los proyectos desarrollados por los estudiantes.

Las escuelas malvinenses que representaron al distrito fueron la E.E.T. N° 3 “Roberto Arlt”, la E.E.S.T. N° 1 “Gral. José de San Martín” y el Jardín Parroquial Creciendo.

“La innovación llegó para quedarse, y Malvinas Argentinas la continúa impulsando con iniciativas como Malvinas + Digital y la apertura del Centro de Atención Municipal”, finalizó el senador Luis Vivona.