Deportes: el Municipio de Tigre realizó una clínica de atletismo en la flamante pista “Abel Acevedo”

La actividad se realizó en el espacio ubicado en el Polideportivo Sarmiento. Los jóvenes disfrutaron de clases abiertas dictadas y coordinadas por profesores de los centros locales.

En la nueva pista de atletismo “Abel Acevedo”, el Municipio de Tigre llevó adelante una clínica abierta para la comunidad. El evento estuvo coordinado y ejecutado por profesores de los polideportivos de la ciudad.

La jornada tuvo como objetivo interiorizar a los jóvenes en la disciplina y brindarles un dictado de clases intensivas sobre el desarrollo del deporte y la disponibilidad con la que cuentan dentro del territorio.

La pista de atletismo municipal tiene una extensión de 400 metros, 6 carriles y es la primera homologada internacionalmente en zona norte. Además, en este espacio -situado en el Polideportivo Sarmiento- se realiza la práctica de lanzamientos de jabalina y bala, salto triple, en largo y alto.

Para más información comunicarse con el área de Deportes Tigre a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o Instagram: @deporte.tigre