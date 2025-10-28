El nuevo Centro Cívico de Tierras Altas ya se encuentra abierto al público

El epicentro de la ciudad se encuentra transformado luego de la habilitación de este edificio destinado a que los vecinos puedan realizar sus trámites y consultas. Además, se ejecutaron obras de mejoramiento urbano y una semipeatonal que embellece las inmediaciones de la estación del ferrocarril Belgrano Norte.

El nuevo Centro Cívico de Tierras Altas, en el municipio de Malvinas Argentinas, ya se encuentra habilitado para los vecinos y vecinas de la ciudad. Se trata de un espacio que descentraliza la atención pública, acercando servicios como la Unidad Local de Gestión (ULG), Tesorería y Registro Civil, y que además contará con un área dedicada a actividades para adultos mayores.

El intendente Leo Nardini expresó: “Contento de ver que ya está funcionando el nuevo Centro Cívico en un entorno urbano en el que también estuvimos trabajando, y de que el vecino de Tierras Altas ya esté disfrutando. Es un lugar que de noche ha cambiado el cien por ciento, y eso le da un valor agregado”. “Esta es una obra pública que transforma, que dignifica y que también le hace sentir a la gente que pueden mejorar su lugar”, agregó.

El Centro Cívico está ubicado en Juan Francisco Seguí 2999, a metros de la estación del ferrocarril Belgrano Norte. El edificio era un antiguo centro comercial, completamente renovado por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana municipal. Cuenta con atención en los siguientes horarios: Unidad Local de Gestión (ULG) de 8 a 16 h, Tesorería de 8 a 14 h, Registro Civil de 8 a 13 h y un cajero automático. Además, dispone de dos espacios de usos múltiples destinados a actividades para la tercera edad.

En la zona céntrica comercial lindera al edificio, se realizaron obras de mejoramiento asfáltico, con pavimentos de alta densidad, nuevas luminarias y espacios reforestados, lo que contribuye a la puesta en valor integral.

Nardini destacó: “Siempre con la visión de descentralizar los servicios, de que los vecinos cuenten con un espacio lindo y cómodo para realizar sus trámites, y que además puedan acercar sus sugerencias y que sean recibidos por el personal capacitado del nuevo Centro Cívico de Tierras Altas”.