Julio Zamora inspeccionó el funcionamiento de la nueva Escuela Secundaria N°47 de Benavídez

El intendente de Tigre se hizo presente en la institución educativa inaugurada recientemente, recorrió las instalaciones y conversó con directivos, estudiantes y auxiliares.

El jefe comunal de Tigre, Julio Zamora, se hizo presente en la Escuela Secundaria N°47 de Benavídez, inaugurada recientemente por la gestión local. El objetivo de la recorrida fue dialogar con la comunidad educativa y conocer de primera mano sus necesidades.

“Estuvimos recorriendo la nueva Escuela Secundaria N°47, charlando con los alumnos y los profesores para ver cómo había quedado la escuela, cuáles eran las comodidades que tenía y si había algún inconveniente. Una charla fructífera con alumnos, profesores y directivos”, relató el intendente comunal.

El nuevo establecimiento – ubicado en la intersección de las calles Conesa y Brasil – cuenta con una superficie de 2.000 m2, 12 aulas, SUM, salón de informática, biblioteca, cocina, dependencias administrativas y una matrícula para más de 700 alumnos.