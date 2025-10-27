UNPAZ abre la inscripción a sus carreras de posgrado
Del 23 de octubre al 12 de diciembre, la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) abre la inscripción a sus carreras de posgrado para el próximo ciclo académico, con una propuesta formativa diversa e innovadora orientada a fortalecer la formación profesional y académica de graduadas y graduados de todo el país.
La oferta de la Escuela de Posgrado combina modalidades presenciales, virtuales y semipresenciales, con el objetivo de ampliar el acceso y promover trayectorias formativas flexibles que respondan a los desafíos actuales del mundo del trabajo, la gestión pública y la producción de conocimiento.
La propuesta incorpora los intereses y necesidades de la comunidad para su desarrollo formativo, así como temas de agenda pública e interés regional y nacional, vinculados —entre otros— al derecho, la perspectiva de género, la salud, y la gestión pública. Para ello, la UNPAZ establece vínculos estratégicos con otras universidades, institutos de investigación, colegios y asociaciones profesionales, organismos públicos y no gubernamentales, empresas, sindicatos y cámaras empresariales.
Las carreras disponibles son:
- Diplomatura en Cannabis para la Salud con Perspectiva de Cuidados
- Diplomatura en Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo
- Especialización en Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencias
- Especialización en Docencia Universitaria
- Especialización en Estudios sobre Envejecimiento y Vejez
- Especialización en Política y Gestión de Cuidados en el Campo de la Enfermería
- Maestría en Políticas Públicas y Feminismos
- Maestría en Desarrollo Económico Regional
- Maestría en Derecho Administrativo
- Maestría en Litigios de las Relaciones Laborales
- Doctorado en Estudios del Conurbano (interinstitucional)
- Consultas: [email protected]