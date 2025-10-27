Del 23 de octubre al 12 de diciembre, la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) abre la inscripción a sus carreras de posgrado para el próximo ciclo académico, con una propuesta formativa diversa e innovadora orientada a fortalecer la formación profesional y académica de graduadas y graduados de todo el país.

La oferta de la Escuela de Posgrado combina modalidades presenciales, virtuales y semipresenciales, con el objetivo de ampliar el acceso y promover trayectorias formativas flexibles que respondan a los desafíos actuales del mundo del trabajo, la gestión pública y la producción de conocimiento.

La propuesta incorpora los intereses y necesidades de la comunidad para su desarrollo formativo, así como temas de agenda pública e interés regional y nacional, vinculados —entre otros— al derecho, la perspectiva de género, la salud, y la gestión pública. Para ello, la UNPAZ establece vínculos estratégicos con otras universidades, institutos de investigación, colegios y asociaciones profesionales, organismos públicos y no gubernamentales, empresas, sindicatos y cámaras empresariales.

Las carreras disponibles son: