martes, octubre 28, 2025
Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

UNPAZ abre la inscripción a sus carreras de posgrado

Redacción Periódico Para Todos

Del 23 de octubre al 12 de diciembre, la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) abre la inscripción a sus carreras de posgrado para el próximo ciclo académico, con una propuesta formativa diversa e innovadora orientada a fortalecer la formación profesional y académica de graduadas y graduados de todo el país.

La oferta de la Escuela de Posgrado combina modalidades presenciales, virtuales y semipresenciales, con el objetivo de ampliar el acceso y promover trayectorias formativas flexibles que respondan a los desafíos actuales del mundo del trabajo, la gestión pública y la producción de conocimiento.

La propuesta incorpora los intereses y necesidades de la comunidad para su desarrollo formativo, así como temas de agenda pública e interés regional y nacional, vinculados —entre otros— al derecho, la perspectiva de género, la salud, y la gestión pública. Para ello, la UNPAZ establece vínculos estratégicos con otras universidades, institutos de investigación, colegios y asociaciones profesionales, organismos públicos y no gubernamentales, empresas, sindicatos y cámaras empresariales.

Las carreras disponibles son:

  • Diplomatura en Cannabis para la Salud con Perspectiva de Cuidados
  • Diplomatura en Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo
  • Especialización en Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencias
  • Especialización en Docencia Universitaria
  • Especialización en Estudios sobre Envejecimiento y Vejez
  • Especialización en Política y Gestión de Cuidados en el Campo de la Enfermería
  • Maestría en Políticas Públicas y Feminismos
  • Maestría en Desarrollo Económico Regional
  • Maestría en Derecho Administrativo
  • Maestría en Litigios de las Relaciones Laborales
  • Doctorado en Estudios del Conurbano (interinstitucional)
  • Consultas: [email protected]