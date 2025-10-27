Cambios de circulación en dos calles de Villa Adelina para mejorar el tránsito y la seguridad vial

Desde hoy, dos calles pasan a ser de sentido único para mejorar la fluidez vehicular, reducir la congestión y garantizar mayor seguridad para conductores y peatones.

El Municipio de San Isidro implementó una reconfiguración vial en Villa Adelina, transformando dos calles de doble sentido en sentido único: Luis María Drago, entre Amancio Alcorta y Cmte. Luis Piedrabuena, y Perito Moreno, entre Av. Bernardo Ader y Amancio Alcorta. Esta medida busca optimizar el tránsito, incrementar la seguridad vial, reducir demoras y maniobras conflictivas, y mejorar la calidad de vida de los vecinos al disminuir el ruido y las emisiones de carbono.

Nuevos sentidos de circulación

– Luis María Drago: Ahora de sentido único de Oeste a Este en un tramo de ocho cuadras, desde Amancio Alcorta hasta Cmte. Luis Piedrabuena. Anteriormente, esta calle de 7 metros de ancho sufría alta congestión debido al estacionamiento en ambos lados. El cambio elimina una fase semafórica en la intersección con Av. Bernardo Ader, optimizando los tiempos de los semáforos y mejorando la fluidez en ambos sentidos.

– Se elimina el giro a la izquierda desde Av. Bernardo Ader hacia Luis María Drago en sentido Oeste. Los conductores que deseen dirigirse hacia el Oeste pueden usar las calles Los Plátanos o La Calandria como alternativas.

– Perito Moreno: Pasa a ser de sentido único de Este a Oeste en un tramo de cinco cuadras, desde Av. Bernardo Ader hasta Amancio Alcorta. Esta modificación reduce la congestión en las esquinas y mejora la previsibilidad de las maniobras vehiculares. Para quienes circulen en sentido Este, las alternativas son las calles Boedo o Martín Céspedes.

Para hacer efectivas las medidas, la Subsecretaría de Movilidad del Municipio llevó a cabo tareas de demarcación horizontal, instalación de señalización vertical y reemplazo de nomencladores para garantizar la correcta implementación de los cambios.

A partir de los cambios se espera un flujo vehicular más ordenado, reduciendo siniestros y mejorando la seguridad peatonal, así como una menor congestión y contaminación sonora, y más espacio para estacionamiento.