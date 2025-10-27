Julio Zamora monitoreó obras de entubamiento en General Pacheco

El jefe comunal de Tigre inspeccionó trabajos que realiza el Gobierno local en el barrio Las Tunas, donde se efectúan 800 mts de desagües sobre la calle Céspedes entre Artigas y José Ingenieros. Esto tiene como objetivo seguir mejorando la calidad de vida de vecinos y vecinas.

En General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió la obra de entubamiento que se realiza en el barrio Las Tunas. En este caso, se trata de 800 mts sobre la calle Céspedes para prevenir inundaciones y mejorar la seguridad de automovilistas y peatones.

“El problema que tenía este barrio es que cuando llueve se inundan las calles. Por eso estamos haciendo esta obra tan importante de desagüe pluvial. Un total de 800 metros con más de 60 cámaras de recepción para que esta calle no vuelva a negarse una vez que llueve “, destacó el jefe comunal.

Dichas labores – realizadas con fondos de la comuna – se suma a otras efectuadas por la comuna, como: mantenimientos integrales en el Delta, pavimentación, plan de veredas comerciales y vecinales, entre otras.

