INGOT inaugura sucursal en Olivos

INGOT, la empresa argentina dedicada al servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, que cuenta con bóvedas tradicionales y automatizadas para brindar mayores servicios y seguridad a sus clientes, inaugura este mes su séptima sucursal en la zona de Olivos, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

En un contexto de tendencia global donde los bancos están cerrando sus cajas de seguridad, básicamente porque están volviéndose virtuales, hay un gran potencial de crecimiento para este tipo de empresas de resguardo de valores que, según Juan Piantoni, CEO de INGOT y Presidente de CAESACS (Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad), “se intensifica aún más en los meses previos a las elecciones y en los años electorales”.

La nueva sede de Olivos se encuentra en la esquina de Av. del Libertador y Corrientes, tiene 350 mt2, cuenta con alrededor de 1.500 cajas tradicionales en 5 tamaños y apunta tanto a residentes como a profesionales que están en la zona. Además tiene el diferencial de ofrecer salas de reuniones para los clientes y no clientes, un servicio seguro y muy requerido en general al momento de realizar operaciones inmobiliarias , así como cocheras de cortesía.

“En INGOT brindamos un servicio de excelencia en resguardo de valores de cercanía y esta nueva sucursal es un espacio y entorno propicio , además de responder a una demanda de clientes en la zona”, dice Juan Piantoni, “Nuestras bóvedas cuentan con toda la seguridad requerida por el usuario: 9 anillos de seguridad durante el proceso que realiza el cliente, que incluye puertas blindadas con sistema de esclusas – cerrojo, molinete de alta seguridad, detector de metales, puertas corredizas y reconocimiento biométrico de huella, rostro e iris, junto a ID y PIN personal. Proceso que demora unos minutos, agilizado con un sistema de turnos que permite que ningún cliente tenga demora para operar o se cruce con otras personas, cuidando así la privacidad y confidencialidad”.

INGOT nació en el 2019 y cuenta con 7 sucursales: Casa Central -Av. Corrientes 629, CABA-, donde se encuentra además la primera y única bóveda de arte del país; Punta del Este, Nordelta, Córdoba, Flores, Quilmes y Olivos. La empresa planea seguir su expansión por el interior del país en el próximo año.