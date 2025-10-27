Así votó ayer la Zona Norte

Amplio triunfo de La Libertad Avanza en San Isidro y Vicente López, paridad en San Fernando. Gran triunfo de Fuerza Patria en José C. Paz y Malvinas Argentinas.

VICENTE LOPEZ: La Libertad Avanza 55,23%; Fuerza Patria 26,03%; Frente de Izquierda y Trabajadores 5,48%.

SAN ISIDRO: La Libertad Avanza 57,71%; Fuerza Patria 25,84%; Frente de Izquierda y Trabajadores 4,24%.

SAN FERNANDO: Fuerza Patria 42,86%; La Libertad Avanza 41,943%; Frente de Izquierda 4,31%.

TIGRE: La Libertad Avanza 45,95 %; Fuerza Patria 37,99%; Frente de Izquierda y Trabajadores 5,21%.

MALVINAS ARGENTINAS: Fuerza Patria 50,5%; La Libertad Avanza 34,23%; Frente de Izquierda 5,43%.

JOSE C. PAZ: Fuerza Patria 51,03%; La Libertad Avanza 31,86%; Frente de Izquierda y Trabajadores 5,84%.

PILAR: Fuerza Patria 43.33%; La Libertad Avanza 43,05%; Frente de Izquierda y Trabajadores 3,61%.

SAN MIGUEL: La Libertad Avanza 43,63%; Fuerza Patria 38,66%; Frente de Izquierda y Trabajadores 5,52%.

ESCOBAR: La Libertad Avanza 43,97%; Fuerza Patria 40,35%; Frente de Izquierda 4,55%.

ALGUNAS VOCES

(*) “La Argentina decidió seguir por el camino del cambio profundo que Javier Milei inició hace dos años. En San Isidro, la Alianza La Libertad Avanza fue la más votada de todo el Gran Buenos Aires, un respaldo enorme al rumbo que elegimos. Una felicitación especial a Patricia Bullrich y a Diego Santilli por su gran elección. Seguiremos trabajando con más seriedad y compromiso que nunca para honrar la confianza que nos dieron los vecinos”, destacó el intendente Ramón Lanús.

(*) “Agradezco eternamente a todos los compañeros de José C. Paz con los que venimos trabajando juntos desde hace años. Ayer obtuvimos una nueva victoria en las urnas. Los felicito por su incansable labor desde muy temprano en cada proceso electoral del distrito”, señaló el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, en su cuenta de X.

A su vez, el analista político Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar, dijo: “Le guste al que le guste Mario Alberto Ishii, Intendente de José C. Paz, senador provincial electo y Secretario Ejecutivo UNESCO mantuvo prácticamente los votos del 7 de septiembre.

Los demás intendentes de alrededores perdieron bastante frente a esa elección del 7/9!

Con esto obviamente una vez más se sigue consolidando el Liderazgo, la Gestión y la Conducción única de Ishii”.

(*) Desde fuentes oficiales del distrito de Malvinas Argentinas se mostraron muy conformes con el resultado obtenido. “Malvinas Argentinas volvió a hacer una elección histórica para el peronismo provincial. Con Nardini a la cabeza, el oficialismo local vuelve a ocupar un rol central en el peronismo bonaerense. El contundente respaldo popular, con 16 puntos de diferencia, reafirma una gestión enfocada en el desarrollo de la comunidad y en políticas públicas que transforman la vida de los vecinos, sostuvieron en u comunicado.

Desde el búnker local, Luis Vivona, vicepresidente primero del Senado bonaerense, fue el encargado de dirigirse a la militancia y al electorado presente. En su mensaje, destacó el esfuerzo colectivo y el compromiso sostenido: “Más allá del contexto provincial, hemos hecho una de las mejores elecciones de la provincia de Buenos Aires”. También subrayó el rol estratégico del intendente en la conducción provincial: “Leo fue convocado como parte de nuestro frente en la mesa provincial, está donde están pasando las cosas, más allá de la responsabilidad que tiene acá y que va a seguir teniendo, porque Malvinas va por más”.

Vivona agradeció el respaldo contundente y llamó a proyectar el futuro con trabajo y convicción: “En estas elecciones se discutieron el modelo de país y el momento que está viviendo la gente. Los malvinenses han reiterado nuevamente que quieren que el Gobierno Nacional tenga una mirada hacia el modelo que es Malvinas Argentinas, que haya obras públicas y que siga mirando todo lo vulnerable que está viviendo nuestra sociedad”.

“El resultado de octubre reafirma el mensaje que dejó el electorado malvinense en la elección de septiembre: el acompañamiento firme a una gestión que prioriza el trabajo, la administración transparente y el uso de los recursos públicos en beneficio directo de los vecinos. La elección de 2027 comienza en este momento para nosotros. La proyección que planificamos, el trabajo para seguir llevando adelante lo que venimos haciendo en Malvinas y que lleva a Leo a la cabeza, también comienza en este momento”, afirmó Luis Vivona.