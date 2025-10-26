Dos pueblos argentinos fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo

Las dos localidades, una en Jujuy y otra en Corrientes, integran la lista de 52 destinos del mundo distinguidos en esta nueva edición del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo.

El potencial turístico de Argentina tuvo un reconocimiento internacional con la inclusión de Maimará, en Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, en la edición 2025 de Best Tourism Villages, organizada por ONU Turismo.

El anuncio, realizado durante una ceremonia especial en Huzhou, provincia de Zhejiang, China, posiciona a estas dos comunidades argentinas entre los 52 destinos rurales más destacados del mundo, seleccionados entre más de 270 candidaturas de 65 Estados Miembros.

El reconocimiento para Maimará y Colonia Carlos Pellegrini representa un impulso para el turismo rural argentino.

Ambas localidades recibieron la distinción por su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y natural, además de impulsar la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo local.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir resaltó la elección de Maimará al afirmar: “Un orgullo para todos los jujeños: Maimará fue reconocida por la ONU Turismo como uno de los pueblos turísticos más lindos del mundo. Muy feliz de que el mundo conozca la identidad cultural, la belleza natural y la calidez de su gente. ¡Felicidades Maimará!”

Por otra parte, San Javier y Yacanto (Córdoba) fueron seleccionados para integrar el Programa de Mejora (Upgrade) de ONU Turismo, enfocado en apoyar a comunidades con alto potencial para alcanzar estándares internacionales de excelencia.

En la ceremonia estuvieron presentes el embajador de Argentina en la República Popular China, Marcelo Suárez Salvia; la ministra de Turismo de Corrientes, María Alejandra Eliciri, en representación de Colonia Carlos Pellegrini; y la intendenta de Maimará, María Susana Prieto.

La edición 2025 también incluyó a otras localidades argentinas entre los candidatos: Villa Elisa (Entre Ríos), Seclantás (Salta), Saldungaray (Buenos Aires), Famatina (La Rioja) y Uspallata (Mendoza).

Desde su primera edición en 2021, la iniciativa Best Tourism Villages de ONU Turismo distingue anualmente pueblos que son ejemplo de destinos rurales con bienes culturales y naturales reconocidos, y que se destacan por preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad a nivel económico, social y ambiental.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación dijo que acompañó a los municipios en la postulación, mediante asistencia técnica para la documentación requerida por ONU Turismo.

En ediciones anteriores, otros pueblos argentinos recibieron reconocimientos. En 2024, Caviahue-Copahue (Neuquén), Gaiman (Chubut), Trevelin (Chubut) y Villa Tulumba (Córdoba) resultaron ganadores, mientras que Campo Ramón (Misiones) integró el Programa Upgrade. En 2023, La Carolina (San Luis) fue galardonada, al igual que Caspalá (Jujuy) en 2021. En 2022, Trevelin (Chubut) obtuvo el reconocimiento en el Programa Upgrade, y dos años después logró la distinción principal.

(*) Otros pueblos latinoamericanos reconocidos por ONU Turismo

En la edición 2025, la lista de ONU Turismo incorporó comunidades rurales de América Latina como Murillo (Colombia), Pacto (Ecuador), Antonio Prado (Brasil) y la aldea San Cristóbal El Alto (Guatemala). El Programa de Mejora incluyó a la Comuna Chiguilpe de la Nacionalidad Tsa’chila y la Parroquia Biblián (Ecuador), Nopala de Villagrán (México) y Jajaja (Chile), reflejando el creciente protagonismo de la región en el turismo rural sostenible.

La iniciativa Best Tourism Villages, lanzada en 2021, busca impulsar el desarrollo rural mediante el turismo, al valorar el patrimonio cultural y los recursos naturales de las comunidades. Un Consejo Asesor independiente evalúa a los candidatos en nueve áreas clave, que incluyen sostenibilidad económica, social y ambiental, gobernanza, infraestructura, salud y seguridad.

Además del reconocimiento principal y el Programa de Mejora, la Red de Mejores Pueblos Turísticos fomenta el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los destinos seleccionados, y promueve la colaboración público-privada

(*) Colonia Carlos Pellegrini y Maimará: perfiles de los pueblos reconocidos

Colonia Carlos Pellegrini, ubicada a 362 kilómetros de la capital correntina, cuenta con una población aproximada de 1.120 habitantes. Se encuentra a orillas de la Laguna Iberá, en el corazón de la provincia de Corrientes.

El pueblo es el principal portal de acceso a los Esteros del Iberá, el mayor humedal de Argentina, que abarca 1,3 millones de hectáreas

La localidad es el principal ingreso al Parque Nacional Iberá, reconocido por su rica biodiversidad y por ser uno de los humedales más importantes de Sudamérica. Su desarrollo está ligado al turismo de naturaleza y la conservación del entorno.

Maimará, en Jujuy, se sitúa a 77 kilómetros de la capital provincial, a 19 de Purmamarca y a 8 de Tilcara. Con una población de cerca de 3.500 personas, este pueblo agrícola se destaca como un enclave cultural y natural en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La fuerza de sus tradiciones ancestrales y la presencia de la Paleta del Pintor, formación montañosa multicolor atravesada por el río Grande, otorgan una identidad única y una marcada impronta paisajística a la comunidad.

El Programa Upgrade, otorgado en 2025 a San Javier y Yacanto (Córdoba), está diseñado para acompañar a pueblos que aún no cumplen todos los criterios del reconocimiento principal, pero muestran potencial para desarrollarse como destinos turísticos sostenibles. El objetivo es que estas comunidades puedan fortalecer sus áreas de mejora identificadas durante la evaluación, con la perspectiva de integrarse plenamente a la red internacional de pueblos turísticos seleccionados por la ONU Turismo.

