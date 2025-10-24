Una estudiante del Fab Lab fue campeona argentina de IA en el concurso de Intel

La intendenta Soledad Martínez reconoció a Wanda Lucía Ordóñez, vecina de Vicente López, por haber resultado ganadora del concurso nacional de Inteligencia Artificial, organizado por Intel, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Su proyecto fue seleccionado para competir internacionalmente.

La campeona argentina es alumna del Laboratorio de Fabricación Digital (Fab Lab) de Vicente López, donde desarrolló su proyecto en el curso de Inteligencia Artificial dictado por la Municipalidad. Gracias a su desempeño, logró participar en el certamen internacional “AI Global Impact Festival”, donde presentó su proyecto “MotoVision”, por el cual recibió un estímulo económico y se presentará a una nueva instancia superior de la competencia.

MotoVision es un sistema que analiza el comportamiento de motociclistas en entornos urbanos para prevenir accidentes, utilizando cámaras y modelos de IA para detectar motos, identificar los roles de los conductores y reconocer conductas de riesgo. Fue diseñado para funcionar en contextos con recursos limitados, extrayendo datos de vídeos de baja calidad para analizar a los motociclistas sin identificarlos ni vulnerar su privacidad.

El encuentro se realizó en el Fab Lab de Vicente López (ubicado en Santa Rosa 4146, Florida Oeste), un espacio que depende de la Secretaría de Educación y Empleo del municipio y promueve la formación en ciencia, tecnología y fabricación digital. En este ámbito, se ofrece a los vecinos capacitaciones enfocadas en las nuevas tecnologías, con cursos gratuitos para niños, jóvenes y adultos en áreas como impresión 3D, robótica, programación en Python e Inteligencia Artificial. El objetivo es brindar herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de proyectos tecnológicos.

De esta manera, a través de los programas de capacitación digital, Vicente López continúa consolidándose como un referente en innovación y formación para el futuro. Para más información sobre las actividades y cursos del Fab Lab, los interesados pueden ingresar a https://formacion.mvl.edu.ar/fablab/