Nacho Russo: ¿El nuevo símbolo de Tigre?

Escribe: Diego Oscar Cabral Da Fonseca

A fuerza de goles y entrega se ha ganado un lugar como referente.

¿Compromiso? Le sobra.

Será necesario mencionar a dos amigos en esta columna. Uno, además de amigo es compañero. Guille Blanco Alvarado, con razón siempre recomienda hacer la evaluación sobre el final de un proceso y no en el mientras tanto.

El tema es que sus números impactan. Cuesta no caer en la tentación.

Si hay gol de Tigre, es de Russo, siempre Russo, o casi siempre. El Guerrero cumple.

Y aquí llega el otro comentario de otro amigo, Mariano Jaime, que siempre definió a Santiago “el tanque” Silva como un gran gritador de goles.

¿Y Russo?

Mirá la foto.

Otro casillero tachado.

En el aplausometro cuando se anuncia la formación inicial hay tres apellidos que se llevan los mayores reconocimientos. Santi González de gran 2025, hoy ausente por lesión. Y los, hoy, dos titulares indiscutidos, Felipe Zenobio e Ignacio Russo.

Feli y Nacho.

Uno en cada extremo pero tirando para el mismo lado. Uno evita los goles y el otro los hace.

Y ahí, quizás, radica la diferencia. Las gargantas se quiebran con un gol y no por una atajada.

Felipe, usted sabrá disculpar.

¿Será Nacho el nuevo símbolo de Tigre?

¿Completará la trilogía Magnín, Retegui y Russo?

En la recta final, ¿quién será su Protti o su Colidio?

Lo cierto es que tiene condiciones y compromiso le sobra.

Dicen que dicen…

Dicen que goles son amores.Cada gol suyo está cargado de una emosión especial.

¿Y quién no siente un poquito propio el gol ante Newell’s?

¿Quién no deseó con toda sus ganas que Russo convierta esa tarde?

Dicen que un gesto vale más que mil palabras… El gesto lo tuvo. Y vaya si lo tuvo.

El Guerrero siempre está. ¡Será símbolo!

OTRO TEMA

En el ex Acrópolis, la marquesina de la confitería se colocó con urgencia, quizás como respuesta, para apagar reclamos de los socios.

¿La obra? Aún en deuda.

En días en los que se conocieron declaraciones del Encargado de obras en el estadio y en el predio…

Sí, no hay error.

Nehuén Zanotti es integrante de la CD y está designado para cumplir la citada función.

¿De qué obras se encarga el encargado de obras?

¿Será de las que se le exigen al club desde la organización del “producto”?

Es decir, ¿colocar replicadores de wi-fi y hasta zapatillas en el sector de pupitres?

¿Será por eso que entre otras cuestiones, el (destratado) Dellagiovanna fue bajado como candidato a albergar la superfinal entre Vélez y Central Córdoba, que finalmente, y con total lógica, se disputó en el Gigante de Arroyito?

Además…

¿Alguien controla el estado de las tribunas?

Sobre todo la cabecera de Perón, esa que cada partido recibe a más y más personas.

¿Cuánto tiempo más se necesita para que el socio pueda disponer de un lugar para tomar algo cerca de su casa?

Sí, algo tan siemple como para tener la posibilidad de arrimarse a Perón y Guido Spano más de una vez y no cada quince días.

¿Molesta el socio, el hincha, cerca de la cancha?

Al momento, un cartel, anuncia algo que no existe.