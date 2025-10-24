Julio Zamora en General Pacheco: “La escuela pública es el núcleo del crecimiento de nuestra comunidad”

Lo destacó el intendente de Tigre en su recorrida por la Escuela Secundaria N° 22, ubicada en el barrio Las Tunas. Allí, monitoreó las labores que realiza el Municipio y dialogó con estudiantes y docentes de la institución.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió la Escuela Secundaria N°22 en el barrio Las Tunas de General Pacheco e inspeccionó las labores que lleva adelante la gestión local, como: trabajos de pintura, recambio de aberturas y remodelaciones integrales en el patio de la institución.

En sus palabras, el jefe comunal destacó que “la escuela pública es el núcleo del crecimiento de nuestra comunidad”. Y agregó: “Junto con las autoridades del establecimiento monitoreamos las tareas que se vienen realizando. Vamos a seguir trabajando con los docentes, auxiliares, estudiantes y padres para tener la mejor educación para Tigre”, expresó el intendente.

Por otra parte, Zamora, junto a su equipo de trabajo, dialogaron con directivos, cuerpo docente y estudiantes para conocer de primera mano sus necesidades.