Turismo Social: el Municipio de Tigre realizó un nuevo encuentro del programa “Navegando”

El Gobierno local llevó adelante una nueva jornada del ciclo que busca poner en valor la riqueza y cultura del Delta. Más de 80 vecinos y vecinas de Ricardo Rojas y Benavídez pudieron disfrutar de un paseo por el territorio de Islas.

A través del programa “Navegando” del Municipio de Tigre se llevó adelante una nueva salida por el Delta en catamarán. Más de 80 tigrenses participaron de un paseo fluvial para recorrer el Delta y conocer de primera mano su rica historia.

Durante la jornada, los presentes disfrutaron de un recorrido guiado que culminó con la visita al Museo de Arte Tigre. Además, la comunidad recibió información sobre la vida en el Delta, el medio ambiente y el funcionamiento de las embarcaciones isleñas.

Para más información acerca de este y otros programas del área, contactarse vía correo electrónico a la dirección: [email protected] . O a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo, Facebook: Viví Tigre, Instagram: @turismotigre y Twitter: @vivi_tigre.