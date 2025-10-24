Juan Andreotti mostró cómo será el nuevo Hospital Odontológico Municipal de San Fernando
En sus redes sociales el Intendente publicó un video animado que detalla lo que incluirá el importante edificio de salud: guardia para urgencias, un centro de diagnóstico por imágenes, laboratorio dental para prótesis, quirófano odontológico, ortodoncia, ortopedia, endodoncia y 10 consultorios con sector infantil.
Para seguir creciendo en Salud, el Municipio de San Fernando que ya incorporó importantes servicios a su Hospital Municipal ‘San Cayetano’, remodelaciones y ampliaciones en sus 3 Hospitales de Islas, y continúa realizando obras en el Hospital Provincial ‘Petrona V. de Cordero’; tiene previsto iniciar un proyecto centrado en un aspecto fundamental: el cuidado bucal. Eso confirmó el Intendente Juan Andreotti este jueves por la noche con una publicación en sus redes sociales.
El Hospital Odontológico Municipal de San Fernando será un edficio moderno con acceso gratuito y de calidad que transformará al antiguo Centro de Salud ‘Dr. Isidoro Gálvez’ ubicado en Portugal 2276, Virreyes. Tendrá guardia para urgencias, un centro de diagnóstico por imágenes especializado, laboratorio dental para elaborar prótesis en tiempo récord, quirófano odontológico, especialidades como ortodoncia, ortopedia y endodoncia, y 10 consultorios con sector infantil.