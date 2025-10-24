Con el apoyo de Tini, organizan una campaña de donación de sangre en el Hospital Materno Infantil

La joven artista es madrina de la institución local de salud y se sumó con un mensaje convocando a la jornada de donación de sangre que tendrá lugar este sábado 25 organizada por el Municipio y distintas fundaciones.

El Municipio de San Isidro invita a los vecinos a participar de la campaña “Doná Vida”, una nueva jornada solidaria de donación de sangre que se realizará el sábado 25 de octubre, de 9:00 a 14:00h, en el Hospital Materno Infantil de San Isidro (Diego Palma 553, San Isidro). La actividad se desarrolla en articulación con un banco de sangre, que será el encargado de procesar y distribuir las donaciones según las necesidades médicas, y cuenta con el apoyo de Tini Stoessel, madrina del hospital.

Esta iniciativa es posible gracias al trabajo articulado entre el Servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil, la Fundación Hematológica Sarmiento (FUHESA), la Fundación María Cecilia y la asociación de voluntarias Damas Rosadas, que impulsan acciones solidarias orientadas a fortalecer el sistema de salud y acompañar a pacientes y familias que más lo necesitan.

Bajo el lema “Cada gota cuenta”, esta jornada busca concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre, un recurso imprescindible para cirugías, tratamientos de anemia, pacientes oncológicos y múltiples emergencias.

Para donar es necesario:

Presentar DNI o licencia de conducir.

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Desayunar normalmente antes de donar.

No podrán donar quienes en los últimos 6 meses se hayan realizado tatuajes, piercings, acupuntura o cirugías recientes.

La participación es con turno previo, que puede solicitarse exclusivamente vía WhatsApp al 11–7358–8503 (Link directo al WhatsApp: https://wa.me/5491173588503) Durante la jornada, cada donante tendrá una entrevista previa con personal médico especializado para garantizar una donación segura y responsable.

Donar sangre es un acto sencillo, solidario y anónimo que puede salvar hasta tres vidas. Con esta campaña, se está colaborando con hospitales y centros de salud que todos los días necesitan contar con reservas suficientes de sangre para salvar vidas.