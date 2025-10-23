Nardini reunió a comerciantes y vecinos en el nuevo Centro Cívico Tierras Altas

En una zona transformada por el municipio de Malvinas Argentinas con arterias semipeatonales y un nuevo espacio de encuentro para trámites y servicios municipales, el intendente, como cierre de esta etapa de la campaña electoral, dialogó con la comunidad de la zona sobre el desarrollo que genera la obra pública en esta ciudad.

El intendente Leo Nardini compartió una jornada con comerciantes y vecinos del centro de la ciudad que vieron transformada la zona céntrica comercial con obras de mejoramiento asfáltico que incluyen pavimentos de alta densidad, nuevas luminarias, espacios reforestados y el nuevo edificio del Centro Cívico, desarrollado en un antiguo espacio comercial reformado y puesto en valor por el Municipio de Malvinas Argentinas.

El encuentro se llevó adelante sobre la calle Juan Francisco Seguí al 2999, a metros de la estación del ferrocarril Belgrano Norte, donde funciona el nuevo Centro Cívico desarrollado por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana y ya funciona como espacio de atención para trámites municipales, recepción de sugerencias y reclamos, y punto de encuentro para actividades culturales y comunitarias. Además, contará con atención de personal capacitado para resolver inquietudes, brindar información y realizar trámites de manera accesible y ágil.

“Continuamos con la visión de acercar el Estado a la gente. Que tengan la posibilidad de tener un lugar lindo, no solamente para hacer un trámite, sino también para hacer su sugerencia, queja, y que haya personal humano y profesional para recepcionar esas inquietudes”, expresó Nardini. Y agregó: “Esto nos permite planificar una posible o futura solución en base a lo que nos importa, que es nuestra responsabilidad. La buena administración nos permite seguir en un sendero de planificación continua, pero el factor humano nos da eso: no perder la esencia, poder escucharnos, empatizar”.

También participaron del evento el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general, Noe Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; junto a autoridades locales, provinciales y representantes de instituciones y organizaciones intermedias. La jornada incluyó propuestas artísticas como pintura en vivo de la artista plástica Laura Bonazzola en la fachada del edificio, la interpretación de la violinista Rocío Quiroga, integrante de la Orquesta Municipal, la danza de Lalo y Sebastián, y la presencia de una estatua viviente que recreó al gaucho argentino.

En su mensaje, el intendente destacó el valor de la obra pública como motor de transformación: “Lo que hacemos en cada uno de los barrios donde llevamos adelante una obra pública, como lo hacemos en cada uno de los lugares para generar más conectividad. Todo eso es gracias a la paciencia de la gente, gracias al acompañamiento, gracias a ser vecinos de bien”.

El encuentro cerró con una invitación a seguir construyendo un mejor municipio desde lo colectivo: “Les pido que no entren en esa discusión que a la que nos quieren llevar y hacernos pelear entre argentinos y argentinas, que nada tiene que ver con lo que nosotros tratamos de promover todos los días. Queremos una Tierras Altas mejor, queremos un Malvinas mejor, que queremos una provincia pujante y que queremos una Argentina floreciente. Y de la única manera que lo vamos a hacer, desde abajo para arriba, es tratando de transformar las cosas. Junto a las instituciones intermedias, junto a todos aquellos que forjaron nuestras ciudades. Los que pusieron las primeras lámparas porque no había luz, los primeros ladrillos para que el tren pudiera parar y pudieron hacer que mucha gente pudiera ir a trabajar a una fábrica, que los chicos pudieran ir de a poco a estudiar”. y concluyó: “El esfuerzo siempre vale, gracias a todos aquellos que forjaron nuestro presente y siguen confiando en el esfuerzo colectivo para poder lograr un futuro mejor”.