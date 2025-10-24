Ishii cerró la campaña de Fuerza Patria en José C. Paz

“Mientras ellos destruyen, nosotros construimos futuro”

El intendente Mario Alberto Ishii, presidente del Partido Justicialista de José C. Paz y senador provincial electo de Fuerza Patria, encabezó el jueves por la tarde el cierre de campaña en el nuevo polideportivo municipal del distrito, ante una multitudinaria concurrencia de militantes y vecinos.

En un emotivo discurso, Ishii convocó a la comunidad a votar este domingo “contra el desempleo, contra los aumentos indiscriminados, la falta de trabajo y la pobreza que golpean cada día a las familias argentinas”.

El jefe comunal dedicó especial atención a los temas que preocupan a los vecinos: “Hablamos de educación, saludé a las familias y les pedí que cuiden a sus hijos”, expresó ante los presentes, en un mensaje que resonó con fuerza entre los asistentes.

Crítica al modelo económico actual

Ishii trazó un claro contraste entre el proyecto nacional y popular y las políticas del gobierno actual: “Mientras los que gobiernan destruyen, nosotros construimos futuro. Néstor y Cristina desendeudaron el país y este gobierno lo volvió a endeudar de forma impagable”.

El dirigente justicialista fue contundente al describir la situación nacional: “La realidad es que hoy el país está quebrado, endeudado y con la gente angustiada”, y convocó a la militancia y al pueblo a revertir esta situación en las urnas.

Llamado a la movilización

En el cierre de su discurso, el presidente del PJ distrital instó a la participación masiva: “Con fuerza, compromiso y amor por la Patria, vayamos a votar este domingo la Lista 507”, en referencia a los comicios del 27 de octubre donde se elegirán representantes.

El acto de cierre contó con la presencia de militantes de toda la región y se desarrolló en el flamante polideportivo municipal, una obra que simboliza el compromiso de la gestión local con el desarrollo de infraestructura deportiva y comunitaria.