José C. Paz Noticias 

Ishii cerró la campaña de Fuerza Patria en José C. Paz

Redacción Periódico Para Todos

“Mientras ellos destruyen, nosotros construimos futuro”

El intendente Mario Alberto Ishii, presidente del Partido Justicialista de José C. Paz y senador provincial electo de Fuerza Patria,  encabezó el jueves por la tarde el cierre de campaña en el nuevo polideportivo municipal del distrito, ante una multitudinaria concurrencia de militantes y vecinos.

En un emotivo discurso, Ishii convocó a la comunidad a votar este domingo “contra el desempleo, contra los aumentos indiscriminados, la falta de trabajo y la pobreza que golpean cada día a las familias argentinas”.

El jefe comunal dedicó especial atención a los temas que preocupan a los vecinos: “Hablamos de educación, saludé a las familias y les pedí que cuiden a sus hijos”, expresó ante los presentes, en un mensaje que resonó con fuerza entre los asistentes.

Crítica al modelo económico actual

Ishii trazó un claro contraste entre el proyecto nacional y popular y las políticas del gobierno actual: “Mientras los que gobiernan destruyen, nosotros construimos futuro. Néstor y Cristina desendeudaron el país y este gobierno lo volvió a endeudar de forma impagable”.

El dirigente justicialista fue contundente al describir la situación nacional: “La realidad es que hoy el país está quebrado, endeudado y con la gente angustiada”, y convocó a la militancia y al pueblo a revertir esta situación en las urnas.

 

Llamado a la movilización

En el cierre de su discurso, el presidente del PJ distrital instó a la participación masiva: “Con fuerza, compromiso y amor por la Patria, vayamos a votar este domingo la Lista 507”, en referencia a los comicios del 27 de octubre donde se elegirán representantes.

El acto de cierre contó con la presencia de militantes de toda la región y se desarrolló en el flamante polideportivo municipal, una obra que simboliza el compromiso de la gestión local con el desarrollo de infraestructura deportiva y comunitaria.