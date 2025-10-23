Una nutrida agenda de actividades en la Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 22 de octubre estuve presente en la Feria de Empresas en la UTN Pacheco.

Representando a José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje y al intendente, senador electo y secretaria ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO en tan importante evento universitario.

Es preocupación del intendente Mario Alberto Ishii la formación y capacitación continua a la vez que vincular con universidades y empresas.

(*) Además, el 23 de octubre asistí activamente de una reunión, vía zoom, con la Asociación Conciencia en nombre del intendente municipal, senador electo y secretario ejecutivo Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO Mario Alberto ISHII participando de la misma Ana Iphais, Directora de Desarrollo Institucional de Asociación Conciencia; Juan Farneda, Líder del Eje de Participación de Asociación Conciencia; Santiago Girardini, Responsable nacional del Programa Uniendo Metas; Florencia Vera y Ailín Rolón, Responsables Uniendo Metas José C. Paz; Alondra Sosa Camacho, Directora Municipal de Programa Envión y Patricio Giménez, estudiante que participó del evento.

Conciencia agradeció el apoyo activo del municipio en las jornadas Uniendo Metas desarrolladas recientemente a la vez que invitó al evento nacional a realizarse en la Facultad de Derecho de la UBA en el mes de noviembre y fijamos una agenda de trabajo conjunto más sólido y firme de cara al año 2026.

José C. Paz como Ciudad del Aprendizaje estimula y anima fuertemente todas éstas valiosas iniciativas y desarrolla programas de trabajo conjunto.