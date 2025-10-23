Costa y Anita Martínez brindaron un espectáculo increíble en el Microestado Ciudad de Benavídez

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del show que disfrutaron vecinos y vecinas, en el marco del programa “Ciclo de humor en los barrios” del Municipio. La próxima fecha será el martes 28 de octubre a las 19 hs, en el Club Social y Deportivo Almirante Brown de El Talar.

A través de “Ciclo de humor en los barrios” del Municipio de Tigre, decenas de vecinos y vecinas disfrutaron del espectáculo de Costa y Anita Martínez. El intendente Julio Zamora estuvo presente en el Microestadio Ciudad de Benavídez donde se realizó el show de comedia.

“Estamos contentos de que vecinos y vecinas puedan acercarse a esta propuesta cultural en el microestadio. Es importante generar un poco de alegría a la comunidad de Tigre y más con shows de calidad como el de Anita y Costa. Vamos a continuar con esta política que tanto se disfruta”, declaró Zamora.

“Ciclo de humor en los barrios” es una iniciativa itinerante que tiene como objetivo acercar propuestas culturales a cada rincón de Tigre. Hasta la fecha, centenares de familias disfrutaron de espectáculos de forma libre y gratuita en las localidades de Ricardo Rojas, El Talar, Rincón de Milberg, Benavídez, General Pacheco, Don Torcuato y Troncos del Talar.

“Es una fecha más de este ciclo en un lugar maravilloso, el microestadio de Benavídez, que es obra del intendente Julio Zamora. Esta propuesta tiene una mirada territorial, que es lo que delinea la gestión y lo realizamos durante todo el año para llegar al corazón de la gente”, afirmó la concejala Marilina Silva.

La próxima fecha de la propuesta cultural será el martes 28 de octubre a las 19 h. en el Club Social y Deportivo Almirante Brown de la localidad de El Talar. La entrada es libre y gratuita para los residentes del Municipio de Tigre.

Anita Martinez, previo al show, dijo: “Estamos muy agradecidas con el público y el equipo de trabajo que hace esto posible semana a semana. Es fundamental que el vecino pueda tener la posibilidad de reírse y divertirse para olvidar lo cotidiano”. Por su parte, Costa manifestó: “Estamos felices de estar compartiendo con la gente y es muy bonito. Las personas creen que la cultura es Borges pero también son los artistas yendo al barrio”.

Para más información sobre la iniciativa y las ofertas culturales del Municipio, consultar las redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.