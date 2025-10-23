En Benavídez, Julio Zamora recorrió el Polideportivo Güemes y dialogó con los vecinos y vecinas

El intendente visitó el centro deportivo para evaluar su funcionamiento general y conocer de primera mano las inquietudes de la comunidad que realiza actividades diarias. A su vez, destacó el desempeño de la delegación de Tigre en los Juegos Bonaerenses: “Felicito a cada integrante por dejar bien en alto el estandarte de nuestro Municipio”.

En Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió el Polideportivo Güemes con el objetivo de monitorear el mantenimiento y funcionamiento de sus áreas. Durante la visita, conversó con la comunidad que asiste al espacio.

“Recorrimos las instalaciones para ver el desarrollo de todas las actividades que se realizan diariamente en este espacio, que cuenta con un microestadio donde recién vimos a los jóvenes de la Escuela Secundaria N°47 practicando deportes. También se desarrollan actividades de natación para niños y adultos, y clases de funcional para vecinos y vecinas”, afirmó Zamora.

Por otra parte, el jefe comunal destacó el desempeño de la delegación de Tigre en los Juegos Bonaerenses: Felicito a cada integrante por dejar bien en alto el estandarte de nuestro Municipio. Nos ubicamos en el puesto N°13 de un total de 135 partidos que estuvieron en las competencias. Continuamos avanzando en materia deportiva y cultural y su presencia en esta instancia provincial nos llena de orgullo”.

El Gobierno local continúa impulsando mejoras y tareas de mantenimiento en los polideportivos del distrito, con el propósito de garantizar espacios seguros y de calidad para la práctica deportiva y el encuentro comunitario.