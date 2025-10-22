Juan Andreotti y autoridades de Policía supervisaron 8 nuevas patrullas para San Fernando

El Intendente mantuvo una reunión de trabajo con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Nazabal y el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial AMBA, Andrés Escudero, para supervisar móviles adquiridos mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. Andreotti consideró que los vehículos van a “brindar más tranquilidad y calidad de vida a todos los vecinos” y recordó que “se suman a la reciente inversión del Municipio de 1.000 millones de pesos en nuevas cámaras con inteligencia artificial”.

El Intendente Juan Andreotti compartió una reunión en el Comando de Patrulla de San Fernando del barrio Infico, con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia, Néstor Nazabal; el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial AMBA, Andrés Escudero y los jefes policiales distrital y regional, para supervisar los 8 nuevos móviles Toyota Hilux incorporados al sistema de seguridad de San Fernando.

Luego del encuentro, Juan Andreotti expresó: “Tuvimos una buena reunión de trabajo para brindar en conjunto más seguridad a todos los vecinos, para su tranquilidad y una mejor calidad de vida. Estos ocho nuevos móviles ya van a estar circulando por las calles de San Fernando”.

“Esta incorporación se suma a la reciente inversión de 1.000 millones de pesos que realizamos para incorporar nuevas cámaras con inteligencia artificial para una mejor y más rápida respuesta ante la detección de delitos y movimientos sospechosos”, concluyó Andreotti.

Participaron a su vez el Jefe Regional AMBA Norte I, Lucas Rodrigo Borge, y el Jefe Distrital, Ceferino Hernández, como también el Secretario de Protección Ciudadana del Municipio, Néstor Pisetta, y el Concejal y Secretario de Gobierno en uso de licencia, Ignacio Pérez.

Los 8 nuevos móviles se suman a la reciente incorporación de Inteligencia Artificial al Sistema de Monitoreo y Cámaras de Seguridad, una inversión de 1.000 millones de pesos que permite una mejor y más rápida respuesta para detectar delitos, además de toda la tecnología e inversión realizada estos años por el Municipio de San Fernando para colaborar con la Provincia en la Seguridad: Patrullas Municipales, Postas Policiales, Botones de Pánico, Tótems Inteligentes, Lectores de Patentes, la radicación de 2 Fiscalías descentralizadas y un Centro de Operaciones que monitorea 1.660 cámaras, 1 cada 104 habitantes, el mayor promedio en la región.