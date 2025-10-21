“¡Presente!”: el nuevo podcast de Soledad Martínez que invita a pensar el futuro de la educación

La vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, lanzó “¡Presente!”, un nuevo podcast que propone debatir el presente y el futuro de la educación junto a especialistas, docentes y referentes del sector.

A lo largo de distintos episodios, la jefa comunal busca abordar temas clave como los modelos de enseñanza, la incorporación de tecnología en las aulas sin perder el valor humano, el sistema de repitencia y los desafíos que enfrenta hoy la escuela argentina.

“Durante muchos años escuchamos que la educación nos da oportunidades, nos hace libres, nos cambia la vida. Pero pocas veces se habla de acciones concretas o de políticas que realmente mejoren el sistema. Falta debate, y eso es justamente lo que queremos generar con este espacio”, destacó Soledad Martínez en un adelanto del programa.

El primer capítulo ya está disponible en Spotify y YouTube, con una entrevista a Guillermina Tiramonti, licenciada en Ciencia Política (USAL) y Magíster en Educación y Sociedad (FLACSO), reconocida investigadora y especialista en políticas públicas educativas en América Latina. Junto a ella, Martínez analiza cómo cambió la escuela, el trabajo y el modo de aprender en los últimos años, a partir de una pregunta central: “La escuela de hoy no es la de antes… pero, ¿es la que necesitamos hoy?”

Durante la conversación, reflexionan sobre el impacto de la tecnología, la necesidad de actualizar los contenidos y las prácticas pedagógicas, el rol de la política educativa y la importancia de contar con evaluaciones basadas en datos concretos para mejorar la calidad del sistema.

Los nuevos episodios se estrenarán todos los miércoles, y contarán con invitados destacados como Florencia Salvarezza, lingüista y especialista en comprensión lectora, y Sergio Siciliano, legislador porteño y Magíster en Política y Administración de la Educación.

Con “¡Presente!”, Soledad Martínez abre un espacio de diálogo y reflexión sobre el futuro de la educación argentina, buscando aportar ideas, diagnósticos y propuestas concretas para mejorar el aprendizaje de las nuevas generaciones.