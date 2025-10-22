El Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar, en un acto partidario apoyando a Ishii en José C. Paz

Ver video, debajo de la nota

Mario Ishii es Senador Provincial electo, intendente de José C. Paz y Secretario Ejecutivo para las Ciudades del Aprendizaje (UNESCO). “Gran evento el 20 de octubre, en la Agrupación del conductor Mario Alberto Ishii con toda y gran participación de la militancia”, sostuvo Zalazar.

Fue uno de los actos partidarios con vistas a los próximos comicios del venidero domingo 26 de octubre.

Zalazar recordó los inicios de José C. Paz como distrito autónomo y resaltó que Ishii fue reelecto en seis ocasiones. También destacó los avances de José C. Paz en estos últimos años, poniendo hincapié en que es Ciudad del Aprendizaje (UNESCO), siendo Mario Ishii Secretario Ejecutivo.

Recientemente, y también teniendo en cuenta las elecciones del 26 de octubre, el intendente de José C. Paz, destacó que desde Fuerza Patria: “No apoyamos el desfinanciamiento universitario. No apoyamos el maltrato y ajuste a los discapacitados y a los jubilados. No apoyamos el endeudamiento del país ni la entrega del oro a Inglaterra. No apoyamos la entrega de recursos naturales, el cierre de empresas y la violencia contra periodistas. No apoyamos la caída del consumo interno. No apoyamos a José Luis Espert ni a Patricia Bullrich. No queremos vender nuestra patria… Somos Argentinos de familias trabajadoras, un país donde salieron grandes científicos, personalidades de la cultura y grandes deportistas”, dijo.

ACTO DE CIERRE DE CAMPAÑA

El próximo 23 de octubre, a las 18 hs, se llevará acabo el acto de cierre de campaña en el Polideportivo de Ato Rendimiento Municipal (Av. Héctor Arregui 397). Invita el Presidente de Consejo de Partido Justicialista Mario Ishii.