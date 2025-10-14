Saludo de Mario Ishii al Rector de la UTN

En un nuevo aniversario que conmemora el cambio de nombre de la Universidad Obrera Nacional por su actual denominación, UTN, el intendente municipal, senador provincial electo y Secretario Ejecutivo UNESCO Dr HC Mario Alberto Ishii saludó al Rector de esta prestigiosa universidad haciendo extensivo a todo el personal y alumnado.

Recordamos la importante reunión del jueves 21 de agosto de 2025 donde se avanzó en la recuperación de la sede de la UTN en José C. Paz, que funcionó hasta principios de los años 2000 y la firma de un convenio donde el municipio financiará los sueldos docentes, proveerá equipamiento y dispondrá de espacios en la recientemente inaugurada Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial (IA), ubicada en Av. Marchena y Santa María.

La UTN elaborará una propuesta académica integral que incluirá tecnicaturas, ingenierías y carreras de grado con su aval institucional.

El Municipio se hará cargo de los costos iniciales para garantizar que los jóvenes paceños accedan a una educación tecnológica y profesional de calidad sin necesidad de trasladarse fuera del municipio.

Dicha reunión fue presidida por el Intendente Municipal, senador electo y Secretario Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica UNESCO, Dr. H. C. Mario Alberto Ishii, con la participación del Rector de la UTN, Ing. Rubén Soro, el Decano de la Facultad Regional General Pacheco, Ing. José Luis García, el Secretario General de Coordinación Universitaria, Juan Carlos Agüero, y en representación del ámbito educativo y Secretario del Consejo Ciudad del Aprendizaje UNESCO el Prof. Dr. Carlos Víctor Zalazar.