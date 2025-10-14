La actividad organizada por el Gobierno comunal en Troncos del Talar se enmarcó en el programa PADI, con el propósito de que chicos y chicas se efectúen chequeos médicos para que puedan llevar adelante actividades físicas de manera segura.

El Municipio de Tigre realizó una nueva jornada del Programa de Apoyo a las Infancias destinado a niños y niñas, en el comedor Los Bajitos de la localidad de Troncos del Talar. Autoridades comunales acompañaron el desarrollo del evento y conversaron con vecinos y vecinas.

Durante el encuentro – enmarcado en el Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI) – se realizaron evaluaciones médicas destinadas a jóvenes entre 4 a 17 años. Los profesionales aplicaron vacunas de calendario; realizaron la firma de la libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH); ejecutaron mediciones de peso y talla; entre otros servicios.

“Vamos a continuar desarrollando esta iniciativa que es muy útil para todas las instituciones de nuestra ciudad. Ya visitamos muchos clubes y organizaciones comunitarias. Los profesionales médicos, en caso de ser necesario, pueden realizar las derivaciones correspondientes para casos de mayor complejidad”, señaló la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

El programa municipal es una propuesta itinerante que tiene como objetivo garantizar que los jóvenes de la ciudad realicen deporte de manera segura. Durante el 2025, los profesionales del Gobierno comunal brindaron sus servicios a más de 90 instituciones, donde se beneficiaron casi 4.100 vecinos y vecinas.