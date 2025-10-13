La delegación de Tigre partió rumbo a Mar del Plata para competir en las finales de los Juegos Bonaerenses

En el playón de la estación de trenes de la ciudad, las autoridades locales despidieron a los vecinos y vecinas que representarán al distrito en la última etapa del certamen provincial. Se desarrollará del 13 al 18 de octubre.

Autoridades del Municipio despidieron a la delegación de Tigre – integrada por más de 250 competidores – que representará al distrito en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025. El certamen se realizará del 13 al 18 de octubre en disciplinas de deportes y cultura.

“Estuvimos acompañando la salida de la delegación de Tigre que nos va a representar en lo deportivo y lo cultural. El Municipio está en la organización y logística de las diferentes etapas hasta las finales en Mar del Plata, donde también gestionamos transportes, alojamientos, comidas e indumentarias, entre otras cosas. Muy contentos con esta política que impulsa el intendente Julio Zamora para que cada año más tigrenses nos representen”, declaró la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez.

El traslado hacia Mar del Plata se realizó en cinco micros desde el playón de la estación de trenes de la ciudad. Antes de emprender el viaje, el personal de la Dirección General de Tránsito realizó las pruebas de alcoholemia a los choferes que trasladaron a la delegación. Luego de una semana de competencia, la delegación de Tigre regresará a la ciudad.

“Hemos pasado por la etapa municipal acompañando a nuestros artistas. Para nosotros es sumamente importante participar en esta política pública, que lo que hace es permitir que los chicos, chicas, adultos mayores y personas con discapacidad puedan acceder a desplegar sus talentos y compartirlos con competidores de otros municipios. Dentro del Municipio de Tigre tenemos un talento muy grande y es un orgullo poder ser parte de este viaje”, expresó la directora coordinadora de Accesibilidad Cultural, Lara Giuliano.

Entre las disciplinas deportivas que representarán a Tigre se encuentran: tenis, ajedrez, taekwondo, cestoball, atletismo, natación, fútbol tenis, fútbol para personas con discapacidad (PCD), patín, skate, beach vóley, pádel, lucha, además de competencias específicas para adultos mayores.

Nahuel, competidor de los juegos y deportista del Polideportivo Güemes de Benavídez, afirmó: “Voy a participar en natación, 50 metros libres. Es la segunda vez que voy a viajar, la primera vez fue con atletismo. Volver a los bonaerenses es un gusto. Alcanzar esto costó muchísimo, se los debo a los profes del poli. Estoy contento con el servicio que da el Municipio y la atención que brindan los docentes”.

Los Juegos Bonaerenses impulsados ​​por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia buscan promover la integración, inclusión y desarrollo de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Contará con representantes de los 135 municipios de Buenos Aires que competirán en las categorías Juveniles, Personas con Discapacidad, Personas Trasplantadas, Adultos Mayores y Estudiantes Universitarios o Terciarios.