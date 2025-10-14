Nardini habilitó nuevos pavimentos en distintos puntos de Malvinas

El intendente Leo Nardini sigue impulsando el Plan Integral de desarrollo urbano, que lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana. En esta oportunidad, habilitó dos nuevas obras en las ciudades de Grand Bourg e Ingeniero Adolfo Sourdeaux.

La primera, forma parte de una planificación urbana que abarca más de 40 cuadras entre los barrios Santa Mónica y Estudiantes, y del cual se vienen inaugurando distintos tramos durante las últimas semanas. Esta vez, se habilitaron dos cuadras sobre la calle Maure, entre José Hernández y Alte. Brown, que comprenden una extensión de 1.380 metros cuadrados de pavimento de hormigón y 20 metros cuadrados de cañería y sumideros hidráulicos.

Durante el recorrido, Nardini expresó: “Estuvimos recorriendo y habilitando junto a los vecinos de Grand Bourg, en el barrio Santa Mónica, muy cerca del barrio Estudiantes, una parte importante de uno de los lotes de pavimentación que estamos llevando adelante desde el área de Obras Públicas”.

Más tarde, la recorrida continuó en el barrio La Loma en Ing. Adolfo Sourdeaux, sobre la calle Marañón, una troncal que conecta directamente con la avenida San Martín. Allí, el intendente dejó habilitadas cuatro cuadras que se extienden desde la calle P. Monti hasta la avenida, con una superficie de 3.100 metros cuadrados de pavimento de hormigón y 40 metros cuadrados de cañería hidráulica.

Acompañado en ambos casos por habitantes de los barrios, el jefe comunal destacó el avance sostenido de la obra pública, financiada con recursos municipales y el apoyo de los vecinos en un contexto económico complejo para el país. “Muy contento con la planificación que venimos desarrollando, y con el acompañamiento de los vecinos. Nos dan la posibilidad de seguir con la obra pública, que da accesibilidad y dignifica. Los vecinos a los que aún no hemos podido llegar ya tienen la obra mucho más cerca. Ven que estamos trabajando, el esfuerzo que hace Malvinas Argentinas más allá de las dificultades económicas por las que atraviesa el país, de las cuales no estamos exentos. Pero acá, sin prisa pero sin pausa, se trabaja todos los días para seguir avanzando y que Malvinas siga creciendo”, expresó.

Según explicó el intendente, estas intervenciones preparan el escenario para futuras obras de pavimentación que funcionarán como conexiones esenciales, favoreciendo la circulación vehicular y peatonal, y a su vez, aportando valor a los barrios y a los espacios públicos, para el esparcimiento y el disfrute de toda la comunidad.