Julio Zamora acompañó el 73° aniversario del Club Social y Deportivo Juventud de Rincón de Milberg

El intendente de Tigre compartió la celebración junto a la comisión directiva de la institución, vecinas y vecinos. Allí, destacó la labor sostenida del espacio en la promoción del deporte, la inclusión y la vida en la localidad.

En Rincón de Milberg, el intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron el festejo por el 73° aniversario del Club Social y Deportivo Juventud. El evento incluyó una cena entre los presentes y culminó en un clima de alegría, música y baile.

“Con mucha alegría vinimos a visitar a la comisión directiva y a los socios de la institución; un espacio emblemático de Rincón de Milberg que sigue creciendo, desarrollando actividades y reuniendo a los vecinos. El Municipio siempre está presente, acompañando cada una de sus propuestas y fortaleciendo su rol dentro de la comunidad”, afirmó Zamora.

Y agregó: “Desde el Gobierno local buscamos acompañar tanto con obras de infraestructura como con apoyo a los eventos que organizan, para que estos espacios sigan teniendo vida y sigan siendo puntos de encuentro para todos”.

El Club Social y Deportivo Juventud recibe a centenares de personas por día, que disfrutan de múltiples propuestas deportivas y culturales, como básquet, boxeo, taekwondo, aerobox, fútbol femenino, ajedrez, kickboxing, baby fútbol, zumba, tango y folclore. Además, funciona allí el Centro de Jubilados Eterna Juventud, que también forma parte de la vida diaria de la institución.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: “Es muy importante que estas instituciones sigan en pie, que continúen siendo espacios convocantes y que permitan a las familias reunirse. Por eso, junto a nuestro intendente, les brindamos todo nuestro apoyo. Este club es muy significativo; alberga muchos sueños, con jóvenes y adultos que se acercan a disfrutar, a compartir y a pasarla bien. En un contexto tan complejo, es fundamental que sigan creciendo y fortaleciéndose”.

La jornada incluyó una cena compartida entre los presentes. Además, se llevaron adelante bailes para el disfrute de los vecinos y vecinas que asistieron al festejo. La actividad culminó con el canto del feliz cumpleaños.

“Para nosotros es muy importante poder abrir las puertas y que la comunidad festeje en familia, disfrutando no solo de la comida sino también del baile. Eso buscamos: ser un espacio de puertas abiertas para todos. Quiero agradecer especialmente a nuestro intendente Julio Zamora por acercarse, compartir con la gente y acompañarnos en este día tan especial”.

Además, Juan Carlos, vecino del distrito y exdirigente del club, afirmó: “Participar de una fiesta como esta es reencontrarme con amigos de hace 45 años y revivir aquellos inolvidables bailes de carnaval. Es un verdadero placer ver cómo todos disfrutan de las instituciones de barrio, que no deben desaparecer nunca. El acompañamiento del Municipio siempre estuvo presente, y eso es muy valioso”.