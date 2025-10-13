San Fernando nuevamente presenta una de las delegaciones más grandes en los Juegos Bonaerenses 2025

350 vecinos sanfernandinos, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad representarán al distrito en las disciplinas de Deporte y Cultura de los tradicionales juegos provinciales, donde cada año la ciudad logra destacarse.

San Fernando despidió desde la Plaza del Bicentenario a una gran comisión de integrantes que viajó a las finales de los Juegos Bonaerenses que se llevan a cabo en la ciudad de Mar del Plata hasta el sábado 18 de octubre, donde distintos representantes de Buenos Aires compiten en 100 disciplinas de diferentes categorías.

El Secretario de Deporte Carlos Traverso estuvo presente para saludar a los vecinos y expresó su apoyo: “Muy contentos de despedir hoy a más de 350 personas, deportistas y artistas que nos van a representar en este torneo tan importante para la Provincia de Buenos Aires”.

También participó el Director Gral. de Cultura y Turismo, Rodney Rodríguez Núñez, quien destacó: “Es una alegría enorme que un montón de chicos y chicas acompañen representando a San Fernando con este orgullo sanfernandino la final provincial en Mar del Plata”, y añadió: “Es un espacio de competencia, pero también de encuentro donde comparten saberes y es muy bueno que como Estado podamos acompañar estas propuestas”.

Y agregó: “Lo ideal es que compartan con sus nuevos compañeros. Las medallas son bienvenidas pero lo más importante es que sean felices y disfruten esta experiencia que no van a olvidar jamás”.

El grupo fue acompañado por sus profesores y entrenadores. 34 participantes compiten en las disciplinas culturales de teatro, artes visuales, artes plásticas, cumbia, malambo, dibujo, objeto tridimensional, cocina, entre otras. Los demás integran los equipos deportivos de fútbol, hockey, patín, lucha, newcom y muchos más.

La comitiva sanfernandina es una de las más numerosas y competitivas del torneo, el año pasado obtuvo 22 medallas en total, 11 de oro, 5 de plata y 6 de bronce.