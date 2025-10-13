Nardini despidió a la delegación malvinense rumbo a la final de los Juegos Bonaerenses

Este domingo al mediodía, el espíritu deportivo volvió a colmar las inmediaciones del Palacio Municipal. Con entusiasmo y orgullo, el intendente Leo Nardini despidió a la delegación local que parte rumbo a Mar del Plata, donde se desarrollará la etapa final de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses.

Más de 240 chicos y chicas, adultos mayores y personas con discapacidad representarán a Malvinas Argentinas en diversas disciplinas deportivas y culturales. Los representantes fueron acompañados durante todo el proceso local y regional por una gestión que reafirma cada año políticas de inclusión y el fortalecimiento de los valores comunitarios a través del deporte y la cultura.

Los participantes competirán en más de 20 disciplinas diferenciadas por categorías: los juveniles, participarán en atletismo, taekwondo ITF, beach vóley femenino, natación, League of Legends (deportes electrónicos), patín artístico, skate, tenis de mesa, pesca, ajedrez y bádminton. Las personas con discapacidad (PCD) lo harán en disciplinas adaptadas como natación, atletismo, fútbol intelectual y parabádminton. Por su parte, los adultos mayores representarán al distrito en lotería, ajedrez, pentatlón masculino, triatlón femenino, tenis de mesa y taba. A su vez, las disciplinas culturales incluyen literatura (poesía juvenil), objeto artístico, artes plásticas para adultos mayores, danzas folklóricas juveniles y de adultos mayores, y el certamen “Cocineros Bonaerenses”.

La edición 2025 de los Juegos Bonaerenses, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los 135 municipios bonaerenses, contó con una participación récord de 480 mil personas. Tras las etapas local, regional e interregional, más de 30 mil finalistas competirán en la gran Final Provincial que se desarrollará del 13 al 17 de octubre en Mar del Plata.

Durante el encuentro, Nardini expresó su acompañamiento a cada participante y retomó el mensaje que días atrás compartió en la 6ta edición del ya clásico Circuito Malvinas: “El deporte y la cultura siembran los valores que nos ayudan a construir una sociedad mejor”. Así, reafirmó el compromiso de la gestión con políticas públicas que promueven una comunidad sana e inclusiva.

La delegación ya se encuentra en viaje hacia la ciudad de Mar del Plata, con el acompañamiento del Municipio y el apoyo de toda la comunidad. No solo competirán en sus disciplinas: representarán los valores de una comunidad que invierte en el desarrollo de sus deportistas y artistas, enalteciendo la identidad malvinense.