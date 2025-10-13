martes, octubre 14, 2025
Mas de 170 sanisidrenses participarán de la final de los Juegos Bonaerenses

Una delegación de San Isidro con 177 representantes viajó a la ciudad de Mar del Plata donde, a partir de hoy lunes 13 de octubre, comenzarán a disputarse las instancias finales de los Juegos Bonaerenses 2025, que reunirán a más de 30 mil de jóvenes y adultos deportistas. 

Las finales de esta 34° edición contarán con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad, trasplantadas y adultos mayores.

“Gracias por llevar los colores de nuestra ciudad con tanta pasión y compromiso. Éxitos en la competencia, acá hay un Municipio entero que los acompaña y los alienta”, sostuvo el intendente Ramón Lanús durante la entrega de indumentaria y equipos.

Además de los entrenadores y deportistas, viajaron 18 delegados y dos médicos, conformando un equipo de 197 personas en total. La semana pasada, el Municipio les entregó la indumentaria y los equipos necesarios para las distintas disciplinas.

Las competencias se dividen en juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad. Las disciplinas en las que va a participar la delegación sanisidrense son: Fútbol 11, Gimnasia Artística, Natación, Atletismo, Taekwondo, Ajedrez, Rugby, Tenis, Tejo, Tango, Bochas, Patín, Goalball, Pintura, Cocina y actividades culturales.

La delegación partió ayer a las 8 h desde Márquez y Centenario. El regreso es el sábado 18 a las 17 h.

Los Juegos Bonaerenses se llevan adelante en tres etapas. La instancia local comenzó en junio y a lo largo de dos meses, los 135 distritos compitieron en las diferentes disciplinas para poder obtener sus clasificaciones a la etapa regional. Superada esta primera etapa, se puso en marcha la instancia regional dándole continuidad a la competencia provincial. Luego fue el turno de la etapa interregional para los deportes de equipo, donde las 16 regiones se reagrupan en 8 zonas, antes de arribar a la Final en Mar del Plata. Este año, con 480 mil inscriptos, se superó el récord de 2024. Los Juegos promueven el acceso a la actividad física y a la expresión cultural, fomentando la identidad local y bonaerense.