A puro ritmo, color y entretenimiento, una multitud vivió la edición 2025 de la Gimnasiada del Municipio de Tigre

Autoridades del Poder Ejecutivo comunal asistieron a la actividad en el microestadio “Cdor. Intendente Ricardo Ubieto” de Don Torcuato, que convocó a centenares de vecinos que participan en los polideportivos. Los protagonistas desplegaron distintas coreografías para el disfrute de los espectadores.

El microestadio “Cdor. Intendente Ricardo Ubieto” – ubicado en el Polideportivo San Martín, en Don Torcuato – fue escenario para la Gimnasiada 2025. Autoridades locales participaron del desarrollo del evento que contó con muestras coreográficas de zumba, aerobox, aero local, localizada, ritmos latinos y mucho más.

“Fue una noche realmente muy hermosa con los vecinos que pudieron desplegar distintas coreografías para el disfrute de sus familias. Estos son espacios de encuentro, en momentos donde hay un contexto complicado, para que la comunidad tenga un lugar de contención y entretenimiento. Me siento contenta por quienes pudieron realizar la muestra y una mención especial para las y los profesores que siempre dejan todo”, indicó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

En sus palabras, además, acercó el saludo del intendente Julio Zamora y agregó: “Desde el Municipio seguiremos trabajando para brindarle a nuestros vecinos mayor calidad. Que los polideportivos sean lugares de encuentro y amistad. Renovamos el compromiso con el deporte, una política que año a año continúa siendo protagonista para la gestión”.

La actividad se realizó en horas de la noche, donde el público pudo disfrutar de coreografías de: zumba, aerobox, gimnasia aeróbica, aero local, localizada, ritmos latinos, GAP y fitbox, entre otras disciplinas, con variadas temáticas de parte de los alumnos de los 18 centros deportivos y el programa Deporte Inclusivo.

“Es un evento muy importante para nosotros porque los alumnas y alumnos que van a gimnasia o ritmos tiene esta muestra que es maravillosa, llena de color y mucha alegría. Lo que pretendemos desde la gestión municipal, junto al intendente Julio Zamora, es que las familias sean parte de los polideportivos para seguir construyendo comunidad”, sostuvo la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez.

Cabe destacar que el microestadio municipal “Cdor. Intendente Ricardo Ubieto” fue inaugurado por el intendente Julio Zamora y cuenta con una superficie total de 1.600 m2, capacidad para 1.000 espectadores, vestuarios, tribunas, baños y zonas administrativas.

Marcela, vecina que participa de las actividades en el Polideportivo Sarmiento, expresó: “Muy contenta por este lindo evento que organizó el Municipio. Compartir con compañeras es algo muy lindo”. Por su parte, Malena, quien cumple funciones como profesora, dijo: “Estos son momentos muy significativos porque se trata de demostrar todo lo que venimos haciendo en el año. Realmente es una emoción muy grande porque detrás de esto hay muchísimo esfuerzo de todos”.